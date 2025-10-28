https://ria.ru/20251028/kitaj-2051167377.html
Китай выступил за урегулирование украинского кризиса путем диалога
Пекин выступает за урегулирование украинского кризиса путем диалога, продолжит играть конструктивную роль, заявил специальный представитель правительства КНР по РИА Новости, 28.10.2025
ПЕКИН, 28 окт – РИА Новости. Пекин выступает за урегулирование украинского кризиса путем диалога, продолжит играть конструктивную роль, заявил специальный представитель правительства КНР по делам Евразии Сунь Линьцзян.
"Что касается украинского кризиса, я выступаю за достижения мира путем диалога", - сказал он, выступая на Минской международной конференции по Евразийской безопасности.
"Китай продолжит играть свою конструктивную роль", - добавил он.
Конференция собрала представителей более 40 государств - от Европы
до Азии
, от Ближнего Востока
до Северной Америки
, семь международных организаций: ОДКБ
, СВМДА, ШОС
, Союзное государство, СНГ
, Красный Крест, МОМ.