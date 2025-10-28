Рейтинг@Mail.ru
СК: Киев с 2014 года совершает геноцид мирных жителей Донбасса
16:29 28.10.2025
СК: Киев с 2014 года совершает геноцид мирных жителей Донбасса
Следственный комитет России полагает, что киевский режим с 2014 года совершает геноцид мирных жителей Донбасса, направленный на уничтожение гражданского... РИА Новости, 28.10.2025
россия
донбасс
светлана петренко
следственный комитет россии (ск рф)
россия
донбасс
россия, донбасс, светлана петренко, следственный комитет россии (ск рф)
Россия, Донбасс, Светлана Петренко, Следственный комитет России (СК РФ)
СК: Киев с 2014 года совершает геноцид мирных жителей Донбасса

СК РФ: киевский режим с 2014 года совершает геноцид мирных жителей Донбасса

МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Следственный комитет России полагает, что киевский режим с 2014 года совершает геноцид мирных жителей Донбасса, направленный на уничтожение гражданского населения.
"Исходя из собранных доказательств, следствие полагает, что киевским режимом с 2014 года совершается геноцид мирных жителей Донбасса, направленный на уничтожение гражданского населения, создание невыносимых условий жизни людей и насильственное стирание национальной идентичности. СК России продолжит документировать преступления киевского режима против мира и безопасности человечества", - сообщила РИА Новости официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
Здание МИД России - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
МИД назвал приоритетной задачей доказать в ООН геноцид Украины на Донбассе
9 октября, 13:41
 
Россия Донбасс Светлана Петренко Следственный комитет России (СК РФ)
 
 
