https://ria.ru/20251028/kiev-2051237829.html
СК: Киев с 2014 года совершает геноцид мирных жителей Донбасса
СК: Киев с 2014 года совершает геноцид мирных жителей Донбасса - РИА Новости, 28.10.2025
СК: Киев с 2014 года совершает геноцид мирных жителей Донбасса
Следственный комитет России полагает, что киевский режим с 2014 года совершает геноцид мирных жителей Донбасса, направленный на уничтожение гражданского... РИА Новости, 28.10.2025
2025-10-28T16:29:00+03:00
2025-10-28T16:29:00+03:00
2025-10-28T16:29:00+03:00
россия
донбасс
светлана петренко
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/50125/55/501255596_0:394:750:816_1920x0_80_0_0_d0edc2a525f8134beaa4113cbcd2baed.jpg
https://ria.ru/20251009/mid-2047267721.html
россия
донбасс
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/50125/55/501255596_0:324:750:887_1920x0_80_0_0_177866eb6dcd0d0b91e32bff51803aa3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, донбасс, светлана петренко, следственный комитет россии (ск рф)
Россия, Донбасс, Светлана Петренко, Следственный комитет России (СК РФ)
СК: Киев с 2014 года совершает геноцид мирных жителей Донбасса
СК РФ: киевский режим с 2014 года совершает геноцид мирных жителей Донбасса