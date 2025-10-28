https://ria.ru/20251028/kiev-2051144585.html
Киев умеет клянчить деньги, заявил Песков
Киев умеет клянчить деньги и тратить их так, что потом невозможно найти следов, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 28.10.2025
2025-10-28T12:36:00+03:00
киев
россия
украина
дмитрий песков
владимир зеленский
Киев умеет клянчить деньги, заявил Песков
