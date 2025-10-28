Рейтинг@Mail.ru
Губернатор Хоценко провел встречу по проблемам обманутых омских дольщиков - РИА Новости, 28.10.2025
22:11 28.10.2025
Губернатор Хоценко провел встречу по проблемам обманутых омских дольщиков
Губернатор Хоценко провел встречу по проблемам обманутых омских дольщиков
Омская область , Виталий Хоценко
Губернатор Хоценко провел встречу по проблемам обманутых омских дольщиков

Виталий Хоценко. Архивное фото
ОМСК, 28 окт - РИА Новости. Губернатор Омской области Виталий Хоценко обсудил с руководством Фонда развития территорий решение проблем обманутых дольщиков, сообщила пресс-служба губернатора и правительства региона.
Хоценко провел встречу с генеральным директором Фонда развития территорий Василием Купызиным. Стороны обсудили совместную работу по восстановлению прав граждан, пострадавших от действий недобросовестных застройщиков.
"В этом году удалось восстановить права более 300 омичей, обманутых застройщиками. В скором времени планируем завершить строительство и ввести в эксплуатацию проблемные дома ещё для почти 500 участников долевого строительства", – отметил Хоценко.
По словам губернатора, работа по решению проблем обманутых дольщиков в регионе будет продолжена.
