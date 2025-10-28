Рейтинг@Mail.ru
Приемка отремонтированных подъездов прошла в подмосковных Химках
16:58 28.10.2025
Приемка отремонтированных подъездов прошла в подмосковных Химках
Приемка отремонтированных подъездов прошла в подмосковных Химках - РИА Новости, 28.10.2025
Приемка отремонтированных подъездов прошла в подмосковных Химках
Приемка работ по ремонту подъездов в многоквартирных домах состоялась в подмосковных Химках, процедура прошла в домах в микрорайоне Подрезково, сообщает... РИА Новости, 28.10.2025
химки (городской округ в московской области), ремонт, подъезды
Химки (городской округ в Московской области), Ремонт, Подъезды
Приемка отремонтированных подъездов прошла в подмосковных Химках

Приемка обновленных подъездов многоквартирных домов прошла в подмосковных Химках

© Фото : пресс-служба администрации городского округа ХимкиПриемка отремонтированных подъездов в Химках
Приемка отремонтированных подъездов в Химках - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
© Фото : пресс-служба администрации городского округа Химки
Приемка отремонтированных подъездов в Химках
МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Приемка работ по ремонту подъездов в многоквартирных домах состоялась в подмосковных Химках, процедура прошла в домах в микрорайоне Подрезково, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
Комиссия оценила качество работ в доме №15 на улице Гоголя, доме №15 на улице Спартаковской и доме №2 на улице Московской.
После завершения ремонта его результат оценили не только специалисты, но и сами жители вместе с депутатами и активистами Движения общественной поддержки. Они могут вносить свои предложения и замечания.
В перечень работ входит замена входных дверей, напольной плитки и почтовых ящиков, изоляция проводов и покраска перил при необходимости. По просьбам жителей также устанавливают дополнительное освещение.
Программа ремонта подъездов продолжается в Старых и Новых Химках, а также в микрорайонах Левобережный, Сходня и Подрезково. Всего в этом году планируется обновить 80 подъездов.
Ранее в пресс-службе администрации сообщили, что за время проведения специальной военной операции бойцам отправили более 600 тонн гуманитарных грузов из подмосковных Химок.
Землякова оценила модернизацию "Химводоканала"
26 сентября, 16:50
 
Химки (городской округ в Московской области)РемонтПодъезды
 
 
