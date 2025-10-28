Приемка отремонтированных подъездов прошла в подмосковных Химках

МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Приемка работ по ремонту подъездов в многоквартирных домах состоялась в подмосковных Химках, процедура прошла в домах в микрорайоне Подрезково, сообщает пресс-служба администрации городского округа.

Комиссия оценила качество работ в доме №15 на улице Гоголя, доме №15 на улице Спартаковской и доме №2 на улице Московской.

После завершения ремонта его результат оценили не только специалисты, но и сами жители вместе с депутатами и активистами Движения общественной поддержки. Они могут вносить свои предложения и замечания.

В перечень работ входит замена входных дверей, напольной плитки и почтовых ящиков, изоляция проводов и покраска перил при необходимости. По просьбам жителей также устанавливают дополнительное освещение.

Программа ремонта подъездов продолжается в Старых и Новых Химках, а также в микрорайонах Левобережный, Сходня и Подрезково. Всего в этом году планируется обновить 80 подъездов.