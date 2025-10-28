Более 600 тонн гуманитарной помощи отправили из подмосковных Химок

МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. За время проведения специальной военной операции бойцам из подмосковных Химок отправили более 600 тонн гуманитарных грузов, очередную партию привезли актеры театра и кино Антон Эльдаров и Иван Моховиков, сообщает пресс-служба администрации городского округа.

Артисты, известные по сериалам "Солдаты", "Склифософский", присоединились к акции "Доброе дело".

Эльдаров отметил, что они с коллегами периодически делают подобные сборы, работают адресно, по запросам. Такие мероприятия не дают забыть, что россияне — единый народ. Несмотря на возраст, национальность и другие различия, люди должны держаться друг за друга и помогать нуждающимся.

Посылки содержат теплую одежду, продукты длительного хранения, средства гигиены, медикаменты и детские письма. Уже в ближайшее время груз отправится к бойцам.

Моховиков указал, что они впервые сами пробовали сортировать и упаковывать, хотя гуманитарную помощь привозят регулярно. Такие добрые акции объединяют людей, делают их отзывчивее.