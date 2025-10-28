https://ria.ru/20251028/khimki-2051150509.html
Более 600 тонн гуманитарной помощи отправили из подмосковных Химок
Более 600 тонн гуманитарной помощи отправили из подмосковных Химок - РИА Новости, 28.10.2025
Более 600 тонн гуманитарной помощи отправили из подмосковных Химок
За время проведения специальной военной операции бойцам из подмосковных Химок отправили более 600 тонн гуманитарных грузов, очередную партию привезли актеры... РИА Новости, 28.10.2025
2025-10-28T12:47:00+03:00
2025-10-28T12:47:00+03:00
2025-10-28T12:47:00+03:00
химки (городской округ в московской области)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1c/2051150117_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_2856f3174cd1382bb1f0ef94c280107c.jpg
https://ria.ru/20251027/administratsiya-2051003385.html
https://ria.ru/20251028/roddom-2051121085.html
химки (городской округ в московской области)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1c/2051150117_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_fd5a7730774bc0d483fc448398f89e66.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
химки (городской округ в московской области)
Химки (городской округ в Московской области)
Более 600 тонн гуманитарной помощи отправили из подмосковных Химок
Свыше 600 тонн гуманитарной помощи отправили из Химок за время проведения СВО
МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. За время проведения специальной военной операции бойцам из подмосковных Химок отправили более 600 тонн гуманитарных грузов, очередную партию привезли актеры театра и кино Антон Эльдаров и Иван Моховиков, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
Артисты, известные по сериалам "Солдаты", "Склифософский", присоединились к акции "Доброе дело".
Эльдаров отметил, что они с коллегами периодически делают подобные сборы, работают адресно, по запросам. Такие мероприятия не дают забыть, что россияне — единый народ. Несмотря на возраст, национальность и другие различия, люди должны держаться друг за друга и помогать нуждающимся.
Посылки содержат теплую одежду, продукты длительного хранения, средства гигиены, медикаменты и детские письма. Уже в ближайшее время груз отправится к бойцам.
Моховиков указал, что они впервые сами пробовали сортировать и упаковывать, хотя гуманитарную помощь привозят регулярно. Такие добрые акции объединяют людей, делают их отзывчивее.
Отправить гуманитарный груз может каждый желающий. Принести его можно в региональный ресурсный центр "Волонтеры Подмосковья" по адресу: улица 9 Мая, 18Б и в местное отделение партии "Единая Россия" на проспекте Мельникова, 12. График работы: пн-чт 9:00-18:00 и пт 9:00-16:45.