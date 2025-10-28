Более 600 тонн гуманитарной помощи отправили из подмосковных Химок

Рейтинг@Mail.ru
12:47 28.10.2025
https://ria.ru/20251028/khimki-2051150509.html
За время проведения специальной военной операции бойцам из подмосковных Химок отправили более 600 тонн гуманитарных грузов, очередную партию привезли актеры... РИА Новости, 28.10.2025
2025-10-28T12:47:00+03:00
2025-10-28T12:47:00+03:00
2025
химки (городской округ в московской области)
Химки (городской округ в Московской области)
МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. За время проведения специальной военной операции бойцам из подмосковных Химок отправили более 600 тонн гуманитарных грузов, очередную партию привезли актеры театра и кино Антон Эльдаров и Иван Моховиков, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
Артисты, известные по сериалам "Солдаты", "Склифософский", присоединились к акции "Доброе дело".
Эльдаров отметил, что они с коллегами периодически делают подобные сборы, работают адресно, по запросам. Такие мероприятия не дают забыть, что россияне — единый народ. Несмотря на возраст, национальность и другие различия, люди должны держаться друг за друга и помогать нуждающимся.
Посылки содержат теплую одежду, продукты длительного хранения, средства гигиены, медикаменты и детские письма. Уже в ближайшее время груз отправится к бойцам.
Моховиков указал, что они впервые сами пробовали сортировать и упаковывать, хотя гуманитарную помощь привозят регулярно. Такие добрые акции объединяют людей, делают их отзывчивее.
Отправить гуманитарный груз может каждый желающий. Принести его можно в региональный ресурсный центр "Волонтеры Подмосковья" по адресу: улица 9 Мая, 18Б и в местное отделение партии "Единая Россия" на проспекте Мельникова, 12. График работы: пн-чт 9:00-18:00 и пт 9:00-16:45.
