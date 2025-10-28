https://ria.ru/20251028/kherson-2051099988.html
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Херсоне
Взрывы раздаются в подконтрольном ВСУ городе Херсоне, сообщил украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 28.10.2025
2025-10-28T09:47:00+03:00
в мире
в мире, херсон, россия, херсонская область , валерий герасимов, вооруженные силы украины
