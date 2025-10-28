Как Черный Майор наводил ужас на афганских боевиков

МОСКВА, 28 окт — РИА Новости, Вадим Минеев. Во время войны в Афганистане среди советских солдат и офицеров было много ярких личностей, достойно проявивших себя. Среди них и командир 177-го отряда спецназа ГРУ Борис Керимбаев, наводивший страх на душманов. За ним даже устроили охоту. О легендарном офицере — в материале РИА Новости.

Особый батальон

К началу 1980-х Панджшерское ущелье стало головной болью для советского командования. Там плотно засел полевой командир Ахмад Шах Масуд.

Его отряды, насчитывавшие тысячи бойцов, контролировали стратегически важный перевал Саланг и угрожали трассе Кабул — Душанбе. Попытки советских и афганских правительственных войск выбить Масуда из ущелья заканчивались безрезультатно.

Весной 1982 года для борьбы с Масудом в Панджшер был направлен 177-й отдельный отряд спецназа ГРУ под командованием майора Бориса Керимбаева. Данное подразделение, сформированное в 1980 году, имело особый статус.

"Если сравнивать с общевойсковой практикой, то это был усиленный батальон", — вспоминал полковник ГРУ Александр Барт.

Черный Майор

Командование поставило задачу: сдерживать отряды Масуда хотя бы месяц. Но спецназовцы сумели продержаться в Панджшерском ущелье в восемь раз дольше.

Самым тяжелым был первый бой. И командир лично прилетел на поле боя на вертолете, чтобы поддержать бойцов и забрать раненых.

"Начиная с этого боя и до нашего выхода из ущелья, если была какая-то заминка, Керимбаев всегда к нам прорывался. Если мог — вертолетом прилетал. Нет — с бронегруппой, с полуротой шел и вытаскивал тех, кто попадал в окружение, кому было тяжело..." — рассказывал его бывший боец.

Подразделение Керимбаева заняло в ущелье все стратегические высоты. Спецназовцы лихо уничтожали караваны с оружием и боеприпасами, ликвидировали большое количество моджахедов.

Бои случались практически каждый день. Вскоре у Бориса Керимбаева появилось прозвище Кара-Майор (Черный Майор).

Сам Керимбаев излагал историю появления прозвища так: "В северной провинции Фарьяб главарем банды был генерал Мовлади-Кара. И отсюда солдатская молва наша пошла, что против него воюет наш Кара-Майор.

Миллионы долларов за голову

Душманы отслеживали все передвижения Черного Майора и неоднократно пытались уничтожить его. Ахмад Шах Масуд, отчаявшись победить отряд спецназа, который по численности значительно уступал его группировке, назначил вознаграждение за голову советского командира.

"Говорили о разных суммах — миллион долларов, десять миллионов долларов. Может, Ахмад Шах Масуд разные и называл: "Идите поймайте, башку его принесите, я вам миллион дам". Наши, когда в плен "Черных аистов" ("спецназ моджахедов") брали, те раскалывались, говорили, что их послали Кара-Майора поймать за деньги", — пояснял Александр Барт.

© Sputnik / Анатолий Устиненко Ветеран войны в Афганистане Борис Керимбаев © Sputnik / Анатолий Устиненко Ветеран войны в Афганистане Борис Керимбаев

Заключил перемирие с Панджшерским Львом

Однако вместе с тем Масуд, которого называли Панджшерским Львом, согласился на переговоры и даже лично встретился с Керимбаевым.

Благодаря дипломатии майора удалось заключить временное перемирие между советской 40-й армией и отрядами Ахмада Шаха Масуда. Это был исключительный случай в истории Афганской войны — никто из полевых командиров никогда больше не шел на мир с советскими солдатами.

В течение года, пока действовало перемирие, ситуация в Северном Афганистане оставалась относительно спокойной.

Солдат плохим не бывает

В конце 1983 года Борис Керимбаев покинул Афганистан, чтобы вернуться в 1985 году уже в качестве командира полка. Высшую награду — Звезду Героя Советского Союза — он так и не получил, хотя многие были уверены, что если кому ее и нужно дать, так это знаменитому Кара-Майору.

Из армии, уже казахстанской, Керимбаев уволился в 1992 году.

Будучи ветераном, Борису Керимбаеву много раз приходилось напутствовать военных. "Солдат никогда плохим не бывает, все зависит от офицеров", — всегда учил он будущих командиров.

