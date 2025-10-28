Рейтинг@Mail.ru
Как Черный Майор наводил ужас на афганских боевиков
19:17 28.10.2025
Как Черный Майор наводил ужас на афганских боевиков
Как Черный Майор наводил ужас на афганских боевиков - РИА Новости, 28.10.2025
Как Черный Майор наводил ужас на афганских боевиков
Во время войны в Афганистане среди советских солдат и офицеров было много ярких личностей, достойно проявивших себя. Среди них и командир 177-го отряда спецназа РИА Новости, 28.10.2025
Как Черный Майор наводил ужас на афганских боевиков

© Фото : Министерство обороны Республики КазахстанВетеран войны в Афганистане Борис Керимбаев
Ветеран войны в Афганистане Борис Керимбаев - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
© Фото : Министерство обороны Республики Казахстан
Ветеран войны в Афганистане Борис Керимбаев
МОСКВА, 28 окт — РИА Новости, Вадим Минеев. Во время войны в Афганистане среди советских солдат и офицеров было много ярких личностей, достойно проявивших себя. Среди них и командир 177-го отряда спецназа ГРУ Борис Керимбаев, наводивший страх на душманов. За ним даже устроили охоту. О легендарном офицере — в материале РИА Новости.

Особый батальон

К началу 1980-х Панджшерское ущелье стало головной болью для советского командования. Там плотно засел полевой командир Ахмад Шах Масуд.
Его отряды, насчитывавшие тысячи бойцов, контролировали стратегически важный перевал Саланг и угрожали трассе Кабул — Душанбе. Попытки советских и афганских правительственных войск выбить Масуда из ущелья заканчивались безрезультатно.
© РИА Новости / В. Киселев | Перейти в медиабанкЖенщины на фоне Панджшерского ущелья в Афганистане
Женщины на фоне Панджшерского ущелья в Афганистане - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
© РИА Новости / В. Киселев
Перейти в медиабанк
Женщины на фоне Панджшерского ущелья в Афганистане
Весной 1982 года для борьбы с Масудом в Панджшер был направлен 177-й отдельный отряд спецназа ГРУ под командованием майора Бориса Керимбаева. Данное подразделение, сформированное в 1980 году, имело особый статус.
"Если сравнивать с общевойсковой практикой, то это был усиленный батальон", — вспоминал полковник ГРУ Александр Барт.

Черный Майор

Командование поставило задачу: сдерживать отряды Масуда хотя бы месяц. Но спецназовцы сумели продержаться в Панджшерском ущелье в восемь раз дольше.
© РИА Новости / Андрей Соломонов | Перейти в медиабанкВысадка отряда специального назначения для проведения боевой операции в Афганистане
Высадка отряда специального назначения для проведения боевой операции в Афганистане - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
© РИА Новости / Андрей Соломонов
Перейти в медиабанк
Высадка отряда специального назначения для проведения боевой операции в Афганистане
Самым тяжелым был первый бой. И командир лично прилетел на поле боя на вертолете, чтобы поддержать бойцов и забрать раненых.
"Начиная с этого боя и до нашего выхода из ущелья, если была какая-то заминка, Керимбаев всегда к нам прорывался. Если мог — вертолетом прилетал. Нет — с бронегруппой, с полуротой шел и вытаскивал тех, кто попадал в окружение, кому было тяжело..." — рассказывал его бывший боец.
Подразделение Керимбаева заняло в ущелье все стратегические высоты. Спецназовцы лихо уничтожали караваны с оружием и боеприпасами, ликвидировали большое количество моджахедов.
© РИА Новости / Андрей Соломонов | Перейти в медиабанкСоветский вертолет "Ми-24" осуществляет прикрытие десантной операции в Афганистане
Советский вертолет Ми-24 осуществляет прикрытие десантной операции в Афганистане - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
© РИА Новости / Андрей Соломонов
Перейти в медиабанк
Советский вертолет "Ми-24" осуществляет прикрытие десантной операции в Афганистане
Бои случались практически каждый день. Вскоре у Бориса Керимбаева появилось прозвище Кара-Майор (Черный Майор).
Сам Керимбаев излагал историю появления прозвища так: "В северной провинции Фарьяб главарем банды был генерал Мовлади-Кара. И отсюда солдатская молва наша пошла, что против него воюет наш Кара-Майор.

Миллионы долларов за голову

Душманы отслеживали все передвижения Черного Майора и неоднократно пытались уничтожить его. Ахмад Шах Масуд, отчаявшись победить отряд спецназа, который по численности значительно уступал его группировке, назначил вознаграждение за голову советского командира.
"Говорили о разных суммах — миллион долларов, десять миллионов долларов. Может, Ахмад Шах Масуд разные и называл: "Идите поймайте, башку его принесите, я вам миллион дам". Наши, когда в плен "Черных аистов" ("спецназ моджахедов") брали, те раскалывались, говорили, что их послали Кара-Майора поймать за деньги", — пояснял Александр Барт.
© Sputnik / Анатолий УстиненкоВетеран войны в Афганистане Борис Керимбаев
Ветеран войны в Афганистане Борис Керимбаев - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
© Sputnik / Анатолий Устиненко
Ветеран войны в Афганистане Борис Керимбаев

Заключил перемирие с Панджшерским Львом

Однако вместе с тем Масуд, которого называли Панджшерским Львом, согласился на переговоры и даже лично встретился с Керимбаевым.
Благодаря дипломатии майора удалось заключить временное перемирие между советской 40-й армией и отрядами Ахмада Шаха Масуда. Это был исключительный случай в истории Афганской войны — никто из полевых командиров никогда больше не шел на мир с советскими солдатами.
© РИА Новости / Александр Гращенков | Перейти в медиабанкПодготовка танка к отправке в СССР
Подготовка танка к отправке в СССР - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
© РИА Новости / Александр Гращенков
Перейти в медиабанк
Подготовка танка к отправке в СССР
В течение года, пока действовало перемирие, ситуация в Северном Афганистане оставалась относительно спокойной.

Солдат плохим не бывает

В конце 1983 года Борис Керимбаев покинул Афганистан, чтобы вернуться в 1985 году уже в качестве командира полка. Высшую награду — Звезду Героя Советского Союза — он так и не получил, хотя многие были уверены, что если кому ее и нужно дать, так это знаменитому Кара-Майору.
© Фото : Министерство обороны Республики КазахстанВетеран войны в Афганистане Борис Керимбаев
Ветеран войны в Афганистане Борис Керимбаев - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
© Фото : Министерство обороны Республики Казахстан
Ветеран войны в Афганистане Борис Керимбаев
Из армии, уже казахстанской, Керимбаев уволился в 1992 году.
Будучи ветераном, Борису Керимбаеву много раз приходилось напутствовать военных. "Солдат никогда плохим не бывает, все зависит от офицеров", — всегда учил он будущих командиров.
© Sputnik / Серикжан Ковланбаев Борис Керимбаев
Борис Керимбаев - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
© Sputnik / Серикжан Ковланбаев
Борис Керимбаев
В последние годы Керимбаев жил в Алма-Ате, ведя спокойную жизнь обычного пенсионера. Двенадцатого февраля 2019 года Черный Майор умер, не дожив всего каких-то трех дней до 30-летнего юбилея вывода советских войск из Афганистана.
 
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
