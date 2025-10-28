https://ria.ru/20251028/kazahstan-2051341653.html
В Казахстане отменили концерты Akmal' после скандала с желто-синим пакетом
В Казахстане отменили концерты Akmal' после скандала с желто-синим пакетом - РИА Новости, 29.10.2025
В Казахстане отменили концерты Akmal' после скандала с желто-синим пакетом
В Казахстане отменили концерты музыканта Akmal' (Акмаля Ходжаниязова), сообщила РИА Новости продюсер артиста Анастасия Галкина. РИА Новости, 29.10.2025
2025-10-28T23:24:00+03:00
2025-10-28T23:24:00+03:00
2025-10-29T00:02:00+03:00
культура
в мире
казахстан
павлодар
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1c/2051244113_0:157:3067:1882_1920x0_80_0_0_62ebfd2af09a073747c5d7132af696b3.jpg
https://ria.ru/20251025/leps-2050572695.html
казахстан
павлодар
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1c/2051244113_166:0:2897:2048_1920x0_80_0_0_b1b35a03f353445e5305baeebf9a005b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, казахстан, павлодар
Культура, В мире, Казахстан, Павлодар
В Казахстане отменили концерты Akmal' после скандала с желто-синим пакетом
Концерты Akmal' в Казахстане отменили из-за технических неполадок