В Казахстане отменили концерты Akmal' после скандала с желто-синим пакетом
23:24 28.10.2025 (обновлено: 00:02 29.10.2025)
В Казахстане отменили концерты Akmal' после скандала с желто-синим пакетом
В Казахстане отменили концерты музыканта Akmal' (Акмаля Ходжаниязова), сообщила РИА Новости продюсер артиста Анастасия Галкина. РИА Новости, 29.10.2025
МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. В Казахстане отменили концерты музыканта Akmal' (Акмаля Ходжаниязова), сообщила РИА Новости продюсер артиста Анастасия Галкина.
Павлодаре прекращена подача водоснабжения, в Усть-Каменогорске в связи с пожарной безопасностью (отменили концерт. — Прим. ред.), в Костанае — электроэнергия. Переживаем за людей, они полгода ждали этих концертов", — сказала собеседница агентства.
Ранее Telegram-канале Shot сообщал, что певец Akmal' оказался в центре конфликта в Казахстане. Во время концерта он не принял от поклонницы подарок в пакете цветов украинского флага — желтого и синего.
После этого тур музыканта отменили несмотря на аншлаги.
Певец Григорий Лепс - РИА Новости, 1920, 25.10.2025
Появились подробности после сообщений об отмене концерта Лепса в Казани
25 октября, 13:52
 
