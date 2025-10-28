Рейтинг@Mail.ru
В Японии началось первое слушание по делу об убийстве экс-премьера Абэ
08:44 28.10.2025
В Японии началось первое слушание по делу об убийстве экс-премьера Абэ
В Японии началось первое слушание по делу об убийстве экс-премьера Абэ - РИА Новости, 28.10.2025
В Японии началось первое слушание по делу об убийстве экс-премьера Абэ
Первое слушание по делу 45-летнего Тэцуи Ямагами, который застрелил бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ в 2022 году, началось в окружном суде Нары, в... РИА Новости, 28.10.2025
в мире, япония, нара (город), синдзо абэ
В мире, Япония, Нара (город), Синдзо Абэ
В Японии началось первое слушание по делу об убийстве экс-премьера Абэ

Застреливший экс-премьера Синдзо Абэ японец Амагами признал в суде свою вину

© AP Photo / Yomiuri ShimbunТэцуя Ямагами, совершивший нападение на бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ
Тэцуя Ямагами, совершивший нападение на бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
© AP Photo / Yomiuri Shimbun
Тэцуя Ямагами, совершивший нападение на бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ. Архивное фото
ТОКИО, 28 окт – РИА Новости. Первое слушание по делу 45-летнего Тэцуи Ямагами, который застрелил бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ в 2022 году, началось в окружном суде Нары, в ходе первого заседания подсудимый признал свою вину в преступлении, передает агентство Киодо.
«
"Все соответствует действительности. Нет никаких сомнений в том, что это сделал я", - приводит агентство его слова.
Экс-премьер-министр Синдзо Абэ был смертельно ранен во время выступления на предвыборном митинге в префектуре Нара 8 июля 2022 года. В Абэ дважды выстрелили со спины из самодельного оружия. При втором выстреле политик получил ранения в шею и грудь, ставшие смертельными. Синдзо Абэ умер от потери крови. Тэцуи Ямагами в качестве мотива преступления назвал якобы существовавшую связь Абэ с "Церковью объединения". Мать Ямагами внесла в эту организацию 100 миллионов иен (около 740 тысяч долларов) в качестве пожертвований, что привело к банкротству и разрушению семьи, лишив детей средств к существованию. Ямагами обвиняют в убийстве политика и нарушении закона об обороте огнестрельного оружия.
Похороны и кремация Абэ прошли 12 июля того же года, а 27 сентября состоялись государственные похороны.
Покушение на Синдзо Абэ
© AFP 2024 / JIJI PRESS

Покушение на Синдзо Абэ произошло во время его уличного выступления в японском городе Нара.

Общий вид места происшествия после нападения на бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ на площади вокзала Кинтецу Ямато-Сайдайдзи в Наре

Покушение на Синдзо Абэ произошло во время его уличного выступления в японском городе Нара.

© AFP 2024 / JIJI PRESS
1 из 8
© AFP 2024 / Japan OUT/Yomiuri Shimbun

Нападавший, находившийся за спиной политика на расстоянии около десяти метров, сделал два выстрела. После второго Абэ упал.

Бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ (в центре) перевозят в машину скорой помощи возле станции Ямато Сайдайдзи после ранения в городе Нара

Нападавший, находившийся за спиной политика на расстоянии около десяти метров, сделал два выстрела. После второго Абэ упал.

© AFP 2024 / Japan OUT/Yomiuri Shimbun
2 из 8
© AFP 2024 / JIJI PRESS

Синдзо Абэ получил огнестрельное ранение в шею справа. Кроме этого, было зафиксировано кровотечение в области груди слева.

Общий вид места происшествия после нападения на бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ на площади вокзала Кинтецу Ямато-Сайдайдзи в Наре

Синдзо Абэ получил огнестрельное ранение в шею справа. Кроме этого, было зафиксировано кровотечение в области груди слева.

© AFP 2024 / JIJI PRESS
3 из 8
© AFP 2024 / Japan OUT/Yomiuri Shimbun

На месте происшествия задержан 41-летний Тэцуя Ямагами, который, как оказалось, раньше служил в морских силах самообороны. Судя по первым его показаниям, мужчина был недоволен экс-премьером и хотел его убить.

Мужчина (внизу), подозреваемый в стрельбе по бывшему премьер-министру Японии Синдзо Абэ, повален на землю полицией на станции Ямато Сайдайдзи в городе Нара.

На месте происшествия задержан 41-летний Тэцуя Ямагами, который, как оказалось, раньше служил в морских силах самообороны. Судя по первым его показаниям, мужчина был недоволен экс-премьером и хотел его убить.

© AFP 2024 / Japan OUT/Yomiuri Shimbun
4 из 8
© AFP 2024 / JIJI PRESS

Сразу после ранения Синдзо Абэ был в сознании, но затем его состояние стало критическим, "с остановкой сердца и легких".

Общий вид места происшествия после нападения на бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ на площади вокзала Кинтецу Ямато-Сайдайдзи в Наре

Сразу после ранения Синдзо Абэ был в сознании, но затем его состояние стало критическим, "с остановкой сердца и легких".

© AFP 2024 / JIJI PRESS
5 из 8
© AP Photo / Eugene Hoshiko

Врачи сделали все возможное, но спасти политика не смогли.

Сотрудник распространяет дополнительные выпуски газеты Yomiuri Shimbun с сообщением о покушении на бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ.

Врачи сделали все возможное, но спасти политика не смогли.

© AP Photo / Eugene Hoshiko
6 из 8
© AP Photo / Eugene Hoshiko

"Столь варварское нападение было совершено во время предвыборной кампании, что является основой демократического строя, и не может никогда быть прощено", — считает действующий глава правительства Японии Фумио Кисида.

Премьер-министр Японии Фумио Кисида выступает перед СМИ в Токио. Покушение на бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ было совершено во время предвыборной речи в пятницу

"Столь варварское нападение было совершено во время предвыборной кампании, что является основой демократического строя, и не может никогда быть прощено", — считает действующий глава правительства Японии Фумио Кисида.

© AP Photo / Eugene Hoshiko
7 из 8
© AFP 2024 / JIJI PRESS

Мировые политические лидеры и общественные деятели шокированы произошедшим и выражают соболезнования семье Синдзо Абэ.

Полиция работает на месте происшествия на станции Кинтэцу Ямато-Сайдайдзи в Наре

Мировые политические лидеры и общественные деятели шокированы произошедшим и выражают соболезнования семье Синдзо Абэ.

© AFP 2024 / JIJI PRESS
8 из 8

