В Японии началось первое слушание по делу об убийстве экс-премьера Абэ

Покушение на Синдзо Абэ произошло во время его уличного выступления в японском городе Нара.
Нападавший, находившийся за спиной политика на расстоянии около десяти метров, сделал два выстрела. После второго Абэ упал.
Синдзо Абэ получил огнестрельное ранение в шею справа. Кроме этого, было зафиксировано кровотечение в области груди слева.
На месте происшествия задержан 41-летний Тэцуя Ямагами, который, как оказалось, раньше служил в морских силах самообороны. Судя по первым его показаниям, мужчина был недоволен экс-премьером и хотел его убить.
Сразу после ранения Синдзо Абэ был в сознании, но затем его состояние стало критическим, "с остановкой сердца и легких".
Врачи сделали все возможное, но спасти политика не смогли.
"Столь варварское нападение было совершено во время предвыборной кампании, что является основой демократического строя, и не может никогда быть прощено", — считает действующий глава правительства Японии Фумио Кисида.
Мировые политические лидеры и общественные деятели шокированы произошедшим и выражают соболезнования семье Синдзо Абэ.
