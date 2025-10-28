Рейтинг@Mail.ru
28.10.2025
Министр обороны Израиля пригрозил ХАМАС за обстрел ЦАХАЛ в Газе
22:59 28.10.2025
Министр обороны Израиля пригрозил ХАМАС за обстрел ЦАХАЛ в Газе
Министр обороны Израиля пригрозил ХАМАС за обстрел ЦАХАЛ в Газе - РИА Новости, 28.10.2025
Министр обороны Израиля пригрозил ХАМАС за обстрел ЦАХАЛ в Газе
Министр обороны Израиля Исраэль Кац пообещал, что палестинское движение ХАМАС заплатит "высокую цену" за нападение на солдат Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в... РИА Новости, 28.10.2025
2025-10-28T22:59:00+03:00
2025-10-28T22:59:00+03:00
в мире
израиль
исраэль кац
биньямин нетаньяху
хамас
израиль
в мире, израиль, исраэль кац, биньямин нетаньяху, хамас
В мире, Израиль, Исраэль Кац, Биньямин Нетаньяху, ХАМАС
Министр обороны Израиля пригрозил ХАМАС за обстрел ЦАХАЛ в Газе

Кац: ХАМАС заплатит высокую цену за нападение на солдат ЦАХАЛ в секторе Газа

© AP Photo / Sebastian Scheiner, PoolМинистр иностранных дел Израиля Исраэль Кац
Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
© AP Photo / Sebastian Scheiner, Pool
Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац. Архивное фото
ТЕЛЬ-АВИВ, 28 окт – РИА Новости. Министр обороны Израиля Исраэль Кац пообещал, что палестинское движение ХАМАС заплатит "высокую цену" за нападение на солдат Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в секторе Газа и нарушение соглашения о возвращении тел заложников.
"ХАМАС заплатит высокую цену за нападение на солдат ЦАХАЛ в Газе и нарушение соглашения о возвращении заложников. Сегодняшнее нападение террористической организации ХАМАС на солдат ЦАХАЛ в Газе является пересечением ярко-красной линии, на которую ЦАХАЛ ответит с большой силой. Защита безопасности солдат ЦАХАЛ — главная задача операций ЦАХАЛа в Газе. ХАМАС заплатит с процентами", - заявил Кац, слова которого распространила пресс-служба ведомства.
Израильские военные - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
Израиль рассматривает любые варианты ответа на нарушение перемирия ХАМАС
Вчера, 19:40
Во вторник офис израильского премьера Биньямина Нетаньяху обвинил ХАМАС в нарушении соглашения о перемирии в секторе Газа после того, как было установлено, что группировка вернула Израилю часть останков заложника, тело которого израильские военные забрали еще около двух лет назад, вместо того, чтобы вернуть тела тех заложников, которые все еще находятся в Газе.
Израильская радиостанция "Галей ЦАХАЛ" сообщала, что во вторник боевики ХАМАС также обстреляли израильских военных в секторе Газа, а те открыли ответный огонь.
Канцелярия премьера Биньямина Нетаньяху позднее сообщила, что после консультаций с военными премьер распорядился о нанесении мощных ударов по сектору Газа.
Соглашение о прекращении огня между Израилем и палестинским движением ХАМАС вступило в силу 10 октября.
Дым над Газой после израильского авиаудара - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
СМИ: два человека стали жертвами удара Израиля по жилому дому в Газе
Вчера, 22:03
Палестинское движение ХАМАС в рамках этого соглашения с Израилем освободило 20 заложников, которые удерживались в Газе с 7 октября 2023 года, таким образом, все остававшиеся в живых заложники были освобождены. Палестинский медиаофис по делам заключенных подтвердил, что Израиль, следуя договоренности, отпустил на свободу 1718 заключенных из сектора Газа, которые вернулись в анклав, и 250 палестинских заключенных, которые отбывали пожизненное заключение или долгие сроки.
В настоящее время палестинское движение ХАМАС возвращает Израилю останки заложников, погибших в плену. По условиям соглашения, палестинская сторона должна вернуть Израилю все оставшиеся в ее руках 28 тел, однако на данный момент были возвращены и опознаны лишь 15 тел заложников.
Флаг ООН - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
В ООН обеспокоены решением Израиля возобновить удары по Газе
Вчера, 19:53
 
В миреИзраильИсраэль КацБиньямин НетаньяхуХАМАС
 
 
