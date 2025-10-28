Министр обороны Израиля пригрозил ХАМАС за обстрел ЦАХАЛ в Газе

ТЕЛЬ-АВИВ, 28 окт – РИА Новости. Министр обороны Израиля Исраэль Кац пообещал, что палестинское движение ХАМАС заплатит "высокую цену" за нападение на солдат Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в секторе Газа и нарушение соглашения о возвращении тел заложников.

ХАМАС заплатит высокую цену за нападение на солдат ЦАХАЛ в Газе и нарушение соглашения о возвращении заложников. Сегодняшнее нападение террористической организации ХАМАС на солдат ЦАХАЛ в Газе является пересечением ярко-красной линии, на которую ЦАХАЛ ответит с большой силой. Защита безопасности солдат ЦАХАЛ — главная задача операций ЦАХАЛа в Газе. ХАМАС заплатит с процентами", - заявил Кац , слова которого распространила пресс-служба ведомства.

Во вторник офис израильского премьера Биньямина Нетаньяху обвинил ХАМАС в нарушении соглашения о перемирии в секторе Газа после того, как было установлено, что группировка вернула Израилю часть останков заложника, тело которого израильские военные забрали еще около двух лет назад, вместо того, чтобы вернуть тела тех заложников, которые все еще находятся в Газе.

Израильская радиостанция "Галей ЦАХАЛ" сообщала, что во вторник боевики ХАМАС также обстреляли израильских военных в секторе Газа, а те открыли ответный огонь.

Канцелярия премьера Биньямина Нетаньяху позднее сообщила, что после консультаций с военными премьер распорядился о нанесении мощных ударов по сектору Газа.

Соглашение о прекращении огня между Израилем и палестинским движением ХАМАС вступило в силу 10 октября.

Палестинское движение ХАМАС в рамках этого соглашения с Израилем освободило 20 заложников, которые удерживались в Газе с 7 октября 2023 года, таким образом, все остававшиеся в живых заложники были освобождены. Палестинский медиаофис по делам заключенных подтвердил, что Израиль, следуя договоренности, отпустил на свободу 1718 заключенных из сектора Газа, которые вернулись в анклав, и 250 палестинских заключенных, которые отбывали пожизненное заключение или долгие сроки.