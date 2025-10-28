СМИ: Нетаньяху хотел получить разрешение Трампа на удары по Газе

МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху, распорядившийся во вторник об ударах по сектору Газа, хотел связаться с президентом США Дональдом Трампом, чтобы получить "зеленый свет", сообщает портал Axios со ссылкой на израильского чиновника.
Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху вечером во вторник после консультаций с военными распорядился о нанесении мощных ударов по сектору Газа, сообщила его канцелярия.
"Нетаньяху стремился связаться с Трампом, которые находится в поездке по Восточной Азии, чтобы получить зеленый свет на военный ответ", - говорится в сообщении.
Портал, однако, отмечает, что неизвестно, поговорили ли лидеры перед объявлением о решении Нетаньяху.
Израильские чиновники при этом заявили порталу, что консультации Нетаньяху с военными изначально закончились без какого-либо решения, а Нетаньяху решил, что необходима координация с США для определения шагов Израиля.
Однако во вторник офис Нетаньяху обвинил ХАМАС в нарушении соглашения о перемирии и заявил, что предпримет ответные меры, а вечером объявил о решении наносить удары в секторе Газа.