СМИ: Нетаньяху хотел получить разрешение Трампа на удары по Газе - РИА Новости, 28.10.2025
21:27 28.10.2025
СМИ: Нетаньяху хотел получить разрешение Трампа на удары по Газе
СМИ: Нетаньяху хотел получить разрешение Трампа на удары по Газе
в мире
израиль
сша
биньямин нетаньяху
дональд трамп
хамас
обострение палестино-израильского конфликта
израиль
сша
в мире, израиль, сша, биньямин нетаньяху, дональд трамп, хамас, обострение палестино-израильского конфликта
В мире, Израиль, США, Биньямин Нетаньяху, Дональд Трамп, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта
СМИ: Нетаньяху хотел получить разрешение Трампа на удары по Газе

Axios: Нетаньяху хотел связаться с Трампом для разрешения на удары по Газе

© AP Photo / Nathan HowardПремьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
© AP Photo / Nathan Howard
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Архивное фото
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху, распорядившийся во вторник об ударах по сектору Газа, хотел связаться с президентом США Дональдом Трампом, чтобы получить "зеленый свет", сообщает портал Axios со ссылкой на израильского чиновника.
Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху вечером во вторник после консультаций с военными распорядился о нанесении мощных ударов по сектору Газа, сообщила его канцелярия.
Нетаньяху распорядился нанести мощные удары по сектору Газа
Вчера, 19:23
"Нетаньяху стремился связаться с Трампом, которые находится в поездке по Восточной Азии, чтобы получить зеленый свет на военный ответ", - говорится в сообщении.
Портал, однако, отмечает, что неизвестно, поговорили ли лидеры перед объявлением о решении Нетаньяху.
Израильские чиновники при этом заявили порталу, что консультации Нетаньяху с военными изначально закончились без какого-либо решения, а Нетаньяху решил, что необходима координация с США для определения шагов Израиля.
Однако во вторник офис Нетаньяху обвинил ХАМАС в нарушении соглашения о перемирии и заявил, что предпримет ответные меры, а вечером объявил о решении наносить удары в секторе Газа.
Флаг движения ХАМАС - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
ХАМАС отсрочит передачу тела заложника из-за нарушения прекращения огня
Вчера, 19:42
 
