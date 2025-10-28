https://ria.ru/20251028/izrail-2051332346.html
Израиль нанес удары по Газе
Израиль нанес удары по Газе - РИА Новости, 28.10.2025
Израиль нанес удары по Газе
Армия обороны Израиля нанесла удары по городу Газа, одна из ракет упала рядом с одним из главных зданий больницы аш-Шифа, сообщает телеканал Al Jazeera.
МОСКВА, 28 окт — РИА Новости.
Армия обороны Израиля нанесла удары по городу Газа, одна из ракет упала рядом с одним из главных зданий больницы аш-Шифа, сообщает телеканал Al Jazeera
"Израильские военные нанесли удары по нескольким объектам в городе Газа. Одна ракета упала за больницей "Аш-Шифа", рядом с одним из главных зданий, которое было отремонтировано и вновь введено в эксплуатацию", — говорится в публикации.
Палестинский телеканал "Аль-Акса" со ссылкой на службу гражданской обороны уточнил, что при ударе погибли два человека. Еще четверо, включая грудного ребенка, получили ранения.
Сегодня премьер Израиля Биньямин Нетаньяху распорядился нанести мощные удары по сектору Газа. Перед эти его офис обвинил палестинское движение ХАМАС в нарушении соглашения о перемирии в секторе Газа после того, как было установлено, что группировка вернула Тель-Авиву часть останков заложника, тело которого израильские военные забрали еще около двух лет назад, вместо того, чтобы вернуть тела тех заложников, которые все еще находятся в анклаве.
Корме того, израильское армейское радио
"Галей ЦАХАЛ" сообщило об артударе по ХАМАС в Рафахе
на юге сектора Газа. Утверждалось, что это было ответом на обстрел израильских военных со стороны бойцов палестинского движения.
Соглашение о прекращении огня между Тель-Авивом
и палестинским движением вступило в силу 10 октября.
ХАМАС в рамках этого соглашения освободило 20 заложников, которые удерживались в Газе с 7 октября 2023 года, таким образом, передав всех остававшихся в живых заложников. Палестинский медиаофис по делам заключенных подтвердил, что Израиль, следуя договоренности, отпустил на свободу 1718 заключенных из сектора Газа, которые вернулись в анклав, и 250 палестинских заключенных, которые отбывали пожизненное заключение или долгие сроки.
Сейчас ХАМАС возвращает Израилю останки заложников, погибших в плену. По условиям соглашения, палестинская сторона должна передать Тель-Авиву все оставшиеся в ее руках 28 тел, но пока были возвращены и опознаны лишь 15 тел заложников.