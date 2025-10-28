Рейтинг@Mail.ru
Уровень бедности в Италии достиг максимума за десятилетие - РИА Новости, 28.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:44 28.10.2025
https://ria.ru/20251028/italiya-2051076569.html
Уровень бедности в Италии достиг максимума за десятилетие
Уровень бедности в Италии достиг максимума за десятилетие - РИА Новости, 28.10.2025
Уровень бедности в Италии достиг максимума за десятилетие
Уровень бедности в Италии при правительстве премьера Джорджи Мелони достиг максимума за десятилетие - почти десятая часть всего населения страны не имеет... РИА Новости, 28.10.2025
2025-10-28T04:44:00+03:00
2025-10-28T04:44:00+03:00
в мире
италия
джорджа мелони
https://cdnn21.img.ria.ru/images/106072/34/1060723427_0:255:4896:3009_1920x0_80_0_0_92de8438009d77a1ef5fc4ed94b26440.jpg
https://ria.ru/20251020/italija-2049470410.html
https://ria.ru/20241124/italiya-1985419905.html
италия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/106072/34/1060723427_272:0:4624:3264_1920x0_80_0_0_57e9cd32a327fce71008699605f46489.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, италия, джорджа мелони
В мире, Италия, Джорджа Мелони
Уровень бедности в Италии достиг максимума за десятилетие

Бедность в Италии при правительстве Мелони достигла рекордно высокого уровня

© AP Photo / Luca BrunoИталия
Италия - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
© AP Photo / Luca Bruno
Италия. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Уровень бедности в Италии при правительстве премьера Джорджи Мелони достиг максимума за десятилетие - почти десятая часть всего населения страны не имеет возможности приобрести набор товаров и услуг для покрытия базовых нужд, следует из анализа РИА Новости данных итальянских министерств и статслужбы.
Джорджа Мелони три года назад стала первым в истории Италии женщиной-премьером. Правительство под ее руководством провело за это время ряд социальных реформ, в результате которых сократился охват граждан, имеющих право на получение государственной финансовой поддержки.
Флаги Италии и Евросоюза на здании в Риме - РИА Новости, 1920, 20.10.2025
Италия хочет участвовать в закупке оружия для Украины, пишут СМИ
20 октября, 20:01
В результате вырос показатель абсолютной бедности (указывает на число домохозяйств, доход которых не позволяет приобрести набор базовых товаров и услуг по текущим ценам в стране). Если до ее прихода, в 2021 году, он составлял всего 9%, то за последние три года он вырос на 0,8 процентного пункта, достигнув 9,8%. Это максимальный показатель с 2014 года (более ранних данных нет).
При этом уровень относительной бедности, когда потребительские расходы домохозяйства ниже условной черты бедности, за три года вырос до 14,9% всего населения. Это максимальный уровень с 2017 года, когда показатель достигал 15,4%.
Несмотря на то, что бедных в стране становится больше, безработных - меньше. Доля незанятого населения в Италии при Мелони сократилась с 4,5% в сентябре 2022 года до 3,5% в августе 2025-го.
Одна из причин, почему сокращение безработицы не приводит к снижению бедности, - снижение зарплат. С конца 2021 года по конец прошлого года зарплаты сократились в реальном выражении на 4,3%.
В 2024 году кабинет Мелони упразднил ежемесячное пособие для малоимущих, которое выплачивалось с 2019 года. Взамен правительство запустило новую программу, предназначенную лишь для социально уязвимых групп: семей с детьми, людей с инвалидностью и граждан старше 60 лет. Для остальных малоимущих предусмотрена вспомогательная мера, предусматривающая выплату около 350 евро в месяц при обязательном прохождении курсов или поиска работы.
Столица Италии город Рим - РИА Новости, 1920, 24.11.2024
Итальянский журналист назвал причину снижения уровня жизни в стране
24 ноября 2024, 10:12
 
В миреИталияДжорджа Мелони
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала