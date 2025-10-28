Рейтинг@Mail.ru
В Ингушетии пристава будут судить за незаконные штрафы
23:13 28.10.2025
В Ингушетии пристава будут судить за незаконные штрафы
В Ингушетии пристава будут судить за незаконные штрафы - РИА Новости, 28.10.2025
В Ингушетии пристава будут судить за незаконные штрафы
Прокуратура Ингушетии утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении судебного пристава, которого обвиняют в том, что он ради повышения... РИА Новости, 28.10.2025
2025-10-28T23:13:00+03:00
2025-10-28T23:13:00+03:00
В Ингушетии пристава будут судить за незаконные штрафы

В Ингушетии пристава будут судить за выписывание незаконных штрафов

НАЛЬЧИК, 28 окт – РИА Новости. Прокуратура Ингушетии утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении судебного пристава, которого обвиняют в том, что он ради повышения своего авторитета и получения премий незаконно привлекал граждан к ответственности и при этом оплачивал за них штрафы, сообщило надзорное ведомство региона.
По версии следствия, в 2022-2023 годах младший судебный пристав одного из территориальных отделений регионального УФССП России незаконно составлял протоколы об административных правонарушениях, указывая в них ложные сведения.
Суд - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
В Ингушетии экс-полицейский получил условный срок за вымогательство
Вчера, 21:04
"В результате пятеро граждан, не совершавших никаких проступков, были незаконно привлечены к административной ответственности. Все штрафы за якобы совершенные правонарушения были оплачены самим обвиняемым", - говорится в сообщении.
Как считают следователи, пристав действовал с целью улучшить статистические показатели своей работы, повысить свой авторитет в глазах руководства и получить дополнительные квартальные денежные премии.
Отмечается, что незаконные дела об административных правонарушениях по протестам прокуратуры судом прекращены.
Приставу предъявлено обвинение по статье "Злоупотребление должностными полномочиями" УК РФ, санкция которой предусматривает до четырех лет лишения свободы.
Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Малгобекский городской суд.
Суд - РИА Новости, 1920, 10.10.2025
В Ингушетии будут судить мужчину, который получал пенсию за умершую мать
10 октября, 17:06
 
