В Ингушетии пристава будут судить за незаконные штрафы

НАЛЬЧИК, 28 окт – РИА Новости. Прокуратура Ингушетии утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении судебного пристава, которого обвиняют в том, что он ради повышения своего авторитета и получения премий незаконно привлекал граждан к ответственности и при этом оплачивал за них штрафы, сообщило надзорное ведомство региона.

По версии следствия, в 2022-2023 годах младший судебный пристав одного из территориальных отделений регионального УФССП России незаконно составлял протоколы об административных правонарушениях, указывая в них ложные сведения.

"В результате пятеро граждан, не совершавших никаких проступков, были незаконно привлечены к административной ответственности. Все штрафы за якобы совершенные правонарушения были оплачены самим обвиняемым", - говорится в сообщении.

Как считают следователи, пристав действовал с целью улучшить статистические показатели своей работы, повысить свой авторитет в глазах руководства и получить дополнительные квартальные денежные премии.

Отмечается, что незаконные дела об административных правонарушениях по протестам прокуратуры судом прекращены.

Приставу предъявлено обвинение по статье "Злоупотребление должностными полномочиями" УК РФ, санкция которой предусматривает до четырех лет лишения свободы.