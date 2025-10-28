Шойгу рассказал, чем грозит вывод из строя транспортной инфраструктуры ПФО

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 окт - РИА Новости. Вывод из строя объектов транспортной инфраструктуры Приволжского федерального округа может нарушить логистические цепочки, в том числе критически важные для специальной военной операции, заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу.

По его словам, территория ПФО в 2025 году подвергалась атакам беспилотников в три раза больше, чем за все время с начала спецоперации до этого, предприятия ОПК, энергетики, химпрома и транспортные узлы становятся основными целями террористических посягательств противника.