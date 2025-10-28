Рейтинг@Mail.ru
Шойгу рассказал, чем грозит вывод из строя транспортной инфраструктуры ПФО - РИА Новости, 28.10.2025
12:18 28.10.2025
Шойгу рассказал, чем грозит вывод из строя транспортной инфраструктуры ПФО
Шойгу рассказал, чем грозит вывод из строя транспортной инфраструктуры ПФО - РИА Новости, 28.10.2025
Шойгу рассказал, чем грозит вывод из строя транспортной инфраструктуры ПФО
Вывод из строя объектов транспортной инфраструктуры Приволжского федерального округа может нарушить логистические цепочки, в том числе критически важные для... РИА Новости, 28.10.2025
безопасность
россия
сергей шойгу
приволжский фо
россия
приволжский фо
безопасность, россия, сергей шойгу, приволжский фо
Безопасность, Россия, Сергей Шойгу, Приволжский ФО
Шойгу рассказал, чем грозит вывод из строя транспортной инфраструктуры ПФО

Шойгу: вывод из строя объектов транспортной инфраструктуры ПФО нарушит логистику

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкСекретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу
Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 окт - РИА Новости. Вывод из строя объектов транспортной инфраструктуры Приволжского федерального округа может нарушить логистические цепочки, в том числе критически важные для специальной военной операции, заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу.
По его словам, территория ПФО в 2025 году подвергалась атакам беспилотников в три раза больше, чем за все время с начала спецоперации до этого, предприятия ОПК, энергетики, химпрома и транспортные узлы становятся основными целями террористических посягательств противника.
«
"Вывод их из строя может нанести не только значительный экономический ущерб, но и дестабилизировать жизнедеятельность крупных агломераций, нарушить логистические цепочки, в том числе имеющие критическое значение для обеспечения специальной военной операции", - сказал Шойгу на выездном совещании в Приволжском федеральном округе по вопросу защиты критически важных объектов.
Он уточнил, что ПФО характеризуется протяженной и насыщенной транспортной инфраструктурой, крупными железнодорожными магистралями и узлами, автомобильными дорогами федерального значения, мостами, объектами трубопроводов транспорта.
Комиссия Совбеза обсудила прикрытие ж/д инфраструктуры с учетом СВО
27 октября, 21:00
БезопасностьРоссияСергей ШойгуПриволжский ФО
 
 
