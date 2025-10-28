https://ria.ru/20251028/infrastruktura-2051137151.html
Шойгу рассказал, чем грозит вывод из строя транспортной инфраструктуры ПФО
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 окт - РИА Новости. Вывод из строя объектов транспортной инфраструктуры Приволжского федерального округа может нарушить логистические цепочки, в том числе критически важные для специальной военной операции, заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу.
По его словам, территория ПФО в 2025 году подвергалась атакам беспилотников в три раза больше, чем за все время с начала спецоперации до этого, предприятия ОПК, энергетики, химпрома и транспортные узлы становятся основными целями террористических посягательств противника.
«
"Вывод их из строя может нанести не только значительный экономический ущерб, но и дестабилизировать жизнедеятельность крупных агломераций, нарушить логистические цепочки, в том числе имеющие критическое значение для обеспечения специальной военной операции", - сказал Шойгу на выездном совещании в Приволжском федеральном округе по вопросу защиты критически важных объектов.
Он уточнил, что ПФО характеризуется протяженной и насыщенной транспортной инфраструктурой, крупными железнодорожными магистралями и узлами, автомобильными дорогами федерального значения, мостами, объектами трубопроводов транспорта.