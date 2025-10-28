В Кремле назвали планы Франции ввести войска на Украину тревожными

МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал тревожными данные о планах Франции ввести войска на Украину.
"Что касается информации Службы внешней разведки России, она тревожная", — сказал представитель Кремля.
По данным СВР, Париж рассчитывает отправить на Украину контингент в размере около двух тысяч военных. Их уже разместили в приграничных районах Польши, где они проходят боевое слаживание. В случае утечки информации об этих планах Франция намерена заявить, что отправляет лишь небольшую группу инструкторов для обучения мобилизованных украинцев.
Песков подчеркнул, что подавляющее большинство стран Евросоюза находятся в милитаристском мейнстриме.
"Наши военные зарубежную речь, иностранные языки в рациях слушают постоянно на линии соприкосновения. То есть эти иностранцы там есть. Мы их уничтожаем", — отметил он.
Комментируя информацию СВР, официальный представитель МИД Мария Захарова посоветовала президенту Эммануэлю Макрону отправить французских солдат охранять музеи страны, где в последнее время участились грабежи.
В России подчеркивали, что любой сценарий размещения войск стран — членов НАТО на Украине неприемлем и чреват резкой эскалацией. Москва называла заявления о возможной отправке контингента подстрекательством к продолжению боевых действий.
