В Кремле назвали планы Франции ввести войска на Украину тревожными

По данным СВР, Париж рассчитывает отправить на Украину контингент в размере около двух тысяч военных. Их уже разместили в приграничных районах Польши, где они проходят боевое слаживание. В случае утечки информации об этих планах Франция намерена заявить, что отправляет лишь небольшую группу инструкторов для обучения мобилизованных украинцев.