12:29 28.10.2025 (обновлено: 14:16 28.10.2025)
В Кремле назвали планы Франции ввести войска на Украину тревожными
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал тревожными данные о планах Франции ввести войска на Украину.
2025-10-28T12:29:00+03:00
2025-10-28T14:16:00+03:00
в мире
В Кремле назвали планы Франции ввести войска на Украину тревожными

Песков назвал информацию СВР об отправке войск Франции на Украину тревожной

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Московский Кремль
Московский Кремль
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Московский Кремль. Архивное фото
МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал тревожными данные о планах Франции ввести войска на Украину.
"Что касается информации Службы внешней разведки России, она тревожная", — сказал представитель Кремля.
По данным СВР, Париж рассчитывает отправить на Украину контингент в размере около двух тысяч военных. Их уже разместили в приграничных районах Польши, где они проходят боевое слаживание. В случае утечки информации об этих планах Франция намерена заявить, что отправляет лишь небольшую группу инструкторов для обучения мобилизованных украинцев.

Песков подчеркнул, что подавляющее большинство стран Евросоюза находятся в милитаристском мейнстриме.
"Наши военные зарубежную речь, иностранные языки в рациях слушают постоянно на линии соприкосновения. То есть эти иностранцы там есть. Мы их уничтожаем", — отметил он.
Комментируя информацию СВР, официальный представитель МИД Мария Захарова посоветовала президенту Эммануэлю Макрону отправить французских солдат охранять музеи страны, где в последнее время участились грабежи.
В России подчеркивали, что любой сценарий размещения войск стран — членов НАТО на Украине неприемлем и чреват резкой эскалацией. Москва называла заявления о возможной отправке контингента подстрекательством к продолжению боевых действий.
Россия Украина Франция Дмитрий Песков Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России) НАТО Мария Захарова В мире Эммануэль Макрон
 
 
