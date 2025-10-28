Решение об изъятии у экс-главы района на Кубани имущества вступило в силу

КРАСНОДАР, 28 окт — РИА Новости. Мосгорсуд утвердил решение об изъятии у семьи умершего главы Кавказского района Краснодарского края Виталия Очкаласова имущества на 740 миллионов рублей, сообщили в региональной объединенной пресс-службе судов.

"Определением Верховного суда Российской Федерации гражданское дело было передано в судебную коллегию по гражданским делам Московского городского суда , которая признала решение Кропоткинского городского суда Краснодарского края законным и оставила его без изменения. Решение вступило в законную силу", — говорится в релизе.

В конце мая Кропоткинский городской суд постановил обратить в доход государства имущество, зарегистрированное на четырех родственников Очкаласова. Речь шла о недвижимости, которую тот приобрел на коррупционные доходы. Представители ответчиков обжаловали это решение и подали ходатайство об изменении подсудности дела.

Как установил суд, Очкаласов купил и зарегистрировал на себя и своих родственников 135 земельных участков, общая площадь которых составляет 3209 гектара, а кадастровая стоимость — около 670 миллионов рублей, а также 17 объектов недвижимости кадастровой стоимостью более 70 миллионов рублей.

Кроме того, он приобрел не менее 13 коммерческих предприятий, которыми фактически руководил:

ООО "Транспорт ";

ООО "Транспорт "; ЗАО "Агрофирма "Дружба";

ЗАО "Агрофирма "Дружба"; ЗАО "Алексеетенгинское";

ЗАО "Алексеетенгинское"; ООО "Маяк Революции";

ООО "Маяк Революции"; ООО "Лосево";

ООО "Лосево"; АО имени И. В. Мичурина;

АО имени И. В. Мичурина; ОАО "Степное";

ОАО "Степное"; ООО "Юг-Агропром";

ООО "Юг-Агропром"; ООО "Агрофирма "Воздвиженская";

ООО "Агрофирма "Воздвиженская"; ООО "Заречье";

ООО "Заречье"; ООО "имени И. В. Мичурина";

ООО "имени И. В. Мичурина"; ООО "Мичурина";

ООО "Мичурина"; ООО "Кубанская семечка".

Прибыль Очкаласов вкладывал в новые бизнес-проекты, которые в целях конспирации регистрировал на членов своей семьи.