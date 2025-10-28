Решение об изъятии у экс-главы района на Кубани имущества вступило в силу

КРАСНОДАР, 28 окт — РИА Новости. Мосгорсуд утвердил решение об изъятии у семьи умершего главы Кавказского района Краснодарского края Виталия Очкаласова имущества на 740 миллионов рублей, сообщили в региональной объединенной пресс-службе судов.
"Определением Верховного суда Российской Федерации гражданское дело было передано в судебную коллегию по гражданским делам Московского городского суда, которая признала решение Кропоткинского городского суда Краснодарского края законным и оставила его без изменения. Решение вступило в законную силу", — говорится в релизе.
В конце мая Кропоткинский городской суд постановил обратить в доход государства имущество, зарегистрированное на четырех родственников Очкаласова. Речь шла о недвижимости, которую тот приобрел на коррупционные доходы. Представители ответчиков обжаловали это решение и подали ходатайство об изменении подсудности дела.
Как установил суд, Очкаласов купил и зарегистрировал на себя и своих родственников 135 земельных участков, общая площадь которых составляет 3209 гектара, а кадастровая стоимость — около 670 миллионов рублей, а также 17 объектов недвижимости кадастровой стоимостью более 70 миллионов рублей.
Кроме того, он приобрел не менее 13 коммерческих предприятий, которыми фактически руководил:
- ООО "Транспорт ";
- ЗАО "Агрофирма "Дружба";
- ЗАО "Алексеетенгинское";
- ООО "Маяк Революции";
- ООО "Лосево";
- АО имени И. В. Мичурина;
- ОАО "Степное";
- ООО "Юг-Агропром";
- ООО "Агрофирма "Воздвиженская";
- ООО "Заречье";
- ООО "имени И. В. Мичурина";
- ООО "Мичурина";
- ООО "Кубанская семечка".
Прибыль Очкаласов вкладывал в новые бизнес-проекты, которые в целях конспирации регистрировал на членов своей семьи.
Виталий Очкаласов был главой Кавказского района с 2009 года до внезапной смерти в мае 2024-го. Ему был 61 год.
