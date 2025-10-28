Рейтинг@Mail.ru
Решение об изъятии у экс-главы района на Кубани имущества вступило в силу
14:07 28.10.2025 (обновлено: 14:27 28.10.2025)
Решение об изъятии у экс-главы района на Кубани имущества вступило в силу
Решение об изъятии у экс-главы района на Кубани имущества вступило в силу - РИА Новости, 28.10.2025
Решение об изъятии у экс-главы района на Кубани имущества вступило в силу
Мосгорсуд утвердил решение об изъятии у семьи умершего главы Кавказского района Краснодарского края Виталия Очкаласова имущества на 740 миллионов рублей,... РИА Новости, 28.10.2025
кавказский район
краснодарский край
россия
московский городской суд
происшествия
кавказский район
краснодарский край
россия
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
Кавказский район, Краснодарский край, Россия, Московский городской суд, Происшествия
Решение об изъятии у экс-главы района на Кубани имущества вступило в силу

У экс-главы Кавказского района на Кубани изъяли имущество на 740 млн рублей

Скульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
КРАСНОДАР, 28 окт — РИА Новости. Мосгорсуд утвердил решение об изъятии у семьи умершего главы Кавказского района Краснодарского края Виталия Очкаласова имущества на 740 миллионов рублей, сообщили в региональной объединенной пресс-службе судов.
"Определением Верховного суда Российской Федерации гражданское дело было передано в судебную коллегию по гражданским делам Московского городского суда, которая признала решение Кропоткинского городского суда Краснодарского края законным и оставила его без изменения. Решение вступило в законную силу", — говорится в релизе.
Виктор Момотов - РИА Новости, 1920, 14.10.2025
Суд постановил немедленно изъять имущество у Момотова
14 октября, 17:39

В конце мая Кропоткинский городской суд постановил обратить в доход государства имущество, зарегистрированное на четырех родственников Очкаласова. Речь шла о недвижимости, которую тот приобрел на коррупционные доходы. Представители ответчиков обжаловали это решение и подали ходатайство об изменении подсудности дела.

Как установил суд, Очкаласов купил и зарегистрировал на себя и своих родственников 135 земельных участков, общая площадь которых составляет 3209 гектара, а кадастровая стоимость — около 670 миллионов рублей, а также 17 объектов недвижимости кадастровой стоимостью более 70 миллионов рублей.
Кроме того, он приобрел не менее 13 коммерческих предприятий, которыми фактически руководил:
  • ООО "Транспорт ";
  • ЗАО "Агрофирма "Дружба";
  • ЗАО "Алексеетенгинское";
  • ООО "Маяк Революции";
  • ООО "Лосево";
  • АО имени И. В. Мичурина;
  • ОАО "Степное";
  • ООО "Юг-Агропром";
  • ООО "Агрофирма "Воздвиженская";
  • ООО "Заречье";
  • ООО "имени И. В. Мичурина";
  • ООО "Мичурина";
  • ООО "Кубанская семечка".
Прибыль Очкаласов вкладывал в новые бизнес-проекты, которые в целях конспирации регистрировал на членов своей семьи.
Виталий Очкаласов был главой Кавказского района с 2009 года до внезапной смерти в мае 2024-го. Ему был 61 год.
Статуя богини правосудия - РИА Новости, 1920, 03.09.2025
Суд изъял в доход государства имущество экс-главы правительства КЧР
3 сентября, 18:00
 
Кавказский район, Краснодарский край, Россия, Московский городской суд, Происшествия
 
 
