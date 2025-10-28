https://ria.ru/20251028/hakery-2051338467.html
Источник: "Крымско-татарский ресурсный центр"* общается с европейцами
"Крымско-татарский ресурсный центр" общается с европейскими кураторами
МОСКВА, 28 окт – РИА Новости. Российские хакеры из группировки KillNet, получившие доступ к данным признанной в России нежелательной организации "Крымско-татарский ресурсный центр"*, нашли доказательства ее контактов с европейскими кураторами, сообщили РИА Новости в группировке.
Ранее сообщалось, что хакеры получили доступ к данным организации и личной странице в соцсетях жены члена запрещенного "меджлиса крымско-татарского народа"** Эскендера Бариева.
"В конечном итоге был выкачан огромный массив данных о деятельности центра, а также личные переписки как между "верхушкой" центра, вплоть до общения с европейскими кураторами, так и внутри - с агентурной сетью на территории южной части России", - сказал представитель группировки KillNet.
* Деятельность организации признана нежелательной на территории России.
** Запрещенная в России экстремистская организация