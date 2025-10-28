Источник: "Крымско-татарский ресурсный центр"* общается с европейцами

МОСКВА, 28 окт – РИА Новости. Российские хакеры из группировки KillNet, получившие доступ к данным признанной в России нежелательной организации "Крымско-татарский ресурсный центр"*, нашли доказательства ее контактов с европейскими кураторами, сообщили РИА Новости в группировке.

"В конечном итоге был выкачан огромный массив данных о деятельности центра, а также личные переписки как между "верхушкой" центра, вплоть до общения с европейскими кураторами, так и внутри - с агентурной сетью на территории южной части России", - сказал представитель группировки KillNet.