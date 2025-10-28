Рейтинг@Mail.ru
Источник: "Крымско-татарский ресурсный центр"* общается с европейцами - РИА Новости, 28.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:47 28.10.2025
https://ria.ru/20251028/hakery-2051338467.html
Источник: "Крымско-татарский ресурсный центр"* общается с европейцами
Источник: "Крымско-татарский ресурсный центр"* общается с европейцами - РИА Новости, 28.10.2025
Источник: "Крымско-татарский ресурсный центр"* общается с европейцами
Российские хакеры из группировки KillNet, получившие доступ к данным признанной в России нежелательной организации "Крымско-татарский ресурсный центр"*, нашли... РИА Новости, 28.10.2025
2025-10-28T22:47:00+03:00
2025-10-28T22:47:00+03:00
россия
технологии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/75961/56/759615689_0:193:3700:2274_1920x0_80_0_0_a50be3f74cdae8143b2e6f79fccebe59.jpg
https://ria.ru/20250201/vzlom-1996742700.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/75961/56/759615689_206:0:3495:2467_1920x0_80_0_0_fda9aa38584396d6303da45c219d94f3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, технологии
Россия, Технологии
Источник: "Крымско-татарский ресурсный центр"* общается с европейцами

"Крымско-татарский ресурсный центр" общается с европейскими кураторами

© Fotolia / Sergej KhackimullinРабота за компьютером
Работа за компьютером - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
© Fotolia / Sergej Khackimullin
Работа за компьютером. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 28 окт – РИА Новости. Российские хакеры из группировки KillNet, получившие доступ к данным признанной в России нежелательной организации "Крымско-татарский ресурсный центр"*, нашли доказательства ее контактов с европейскими кураторами, сообщили РИА Новости в группировке.
Ранее сообщалось, что хакеры получили доступ к данным организации и личной странице в соцсетях жены члена запрещенного "меджлиса крымско-татарского народа"** Эскендера Бариева.
"В конечном итоге был выкачан огромный массив данных о деятельности центра, а также личные переписки как между "верхушкой" центра, вплоть до общения с европейскими кураторами, так и внутри - с агентурной сетью на территории южной части России", - сказал представитель группировки KillNet.
* Деятельность организации признана нежелательной на территории России.
** Запрещенная в России экстремистская организация
Иконка мессенджера WhatsApp на экране смартфона - РИА Новости, 1920, 01.02.2025
СМИ: разработчик шпионского ПО пытался взломать 90 человек в WhatsApp
1 февраля, 02:37
 
РоссияТехнологии
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала