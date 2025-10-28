В Госдуме предложили списывать штрафы за участие в выборах

МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков и депутат Госдумы Сардана Авксентьева ("Новые люди") направили председателю правительства РФ Михаилу Мишустину запрос с предложением списывать штрафы до 2 тысяч рублей тем, кто пришёл на выборы и проголосовал, документ есть в распоряжении РИА Новости.

"Считаем целесообразным внедрить меру поощрения избирателей, согласно которой гражданину, пришедшему на выборы и проголосовавшему, списываются (аннулируются) имеющиеся у него неоплаченные штрафы на сумму до 2000 рублей", - сказано в документе.

По мнению авторов, данная инициатива станет прямым материальным стимулом для участия в голосовании.

"Механизм реализации может выглядеть следующим образом: после подтверждения факта участия гражданина в выборах соответствующие органы списывают его задолженности по административным штрафам", - поясняется в документе.