https://ria.ru/20251028/gosduma-2051292147.html
В Госдуме предложили списывать штрафы за участие в выборах
В Госдуме предложили списывать штрафы за участие в выборах - РИА Новости, 28.10.2025
В Госдуме предложили списывать штрафы за участие в выборах
Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков и депутат Госдумы Сардана Авксентьева ("Новые люди") направили председателю правительства РФ Михаилу Мишустину запрос с... РИА Новости, 28.10.2025
2025-10-28T18:21:00+03:00
2025-10-28T18:21:00+03:00
2025-10-28T18:21:00+03:00
политика
россия
госдума рф
партия "новые люди"
https://cdnn21.img.ria.ru/images/18879/48/188794843_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_9e3f73f15d1a259cc023c5c00f300107.jpg
https://ria.ru/20251023/gosduma-2050080349.html
https://ria.ru/20251021/shtrafy-2049519511.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/18879/48/188794843_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_9d8df28e52586f697aff860c9e2c0187.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, госдума рф, партия "новые люди"
Политика, Россия, Госдума РФ, Партия "Новые люди"
В Госдуме предложили списывать штрафы за участие в выборах
В Госдуме предложили списывать штрафы до двух тысяч рублей за участие в выборах
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков и депутат Госдумы Сардана Авксентьева ("Новые люди") направили председателю правительства РФ Михаилу Мишустину запрос с предложением списывать штрафы до 2 тысяч рублей тем, кто пришёл на выборы и проголосовал, документ есть в распоряжении РИА Новости.
"Считаем целесообразным внедрить меру поощрения избирателей, согласно которой гражданину, пришедшему на выборы и проголосовавшему, списываются (аннулируются) имеющиеся у него неоплаченные штрафы на сумму до 2000 рублей", - сказано в документе.
По мнению авторов, данная инициатива станет прямым материальным стимулом для участия в голосовании.
"Механизм реализации может выглядеть следующим образом: после подтверждения факта участия гражданина в выборах соответствующие органы списывают его задолженности по административным штрафам", - поясняется в документе.
Депутаты считают, что, в отличие от концертов или разовой раздачи подарков, списание штрафа принесет избирателю конкретную финансовую пользу.