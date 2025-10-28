В Госдуму внесли проект об освобождении детей мигрантов от тестирования

МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. В Госдуму внесен законопроект, которым предлагается освободить от прохождения тестирования на знание русского языка при поступлении в школу детей иностранных граждан, для которых русский язык является родным языком, соответствующий документ размещен в думской электронной базе.

Авторы проекта отмечают, что процедура прохождения обязательного тестирования на уровень владения русским языком детьми иностранных граждан и лиц без гражданства, для которых русский язык является единственным родным языком и которые культурно близки к России , в том числе репатриантов, не имеет практического смысла.

"В этой связи проектом федерального закона предлагается освободить от прохождения тестирования на знание русского языка детей иностранных граждан, для которых русский язык является родным языком", — сказано в пояснительной записке к проекту.