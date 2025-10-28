Рейтинг@Mail.ru
В Госдуму внесли проект об освобождении детей мигрантов от тестирования - РИА Новости, 28.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:44 28.10.2025 (обновлено: 22:16 28.10.2025)
https://ria.ru/20251028/gosduma-2051271714.html
В Госдуму внесли проект об освобождении детей мигрантов от тестирования
В Госдуму внесли проект об освобождении детей мигрантов от тестирования - РИА Новости, 28.10.2025
В Госдуму внесли проект об освобождении детей мигрантов от тестирования
В Госдуму внесен законопроект, которым предлагается освободить от прохождения тестирования на знание русского языка при поступлении в школу детей иностранных... РИА Новости, 28.10.2025
2025-10-28T17:44:00+03:00
2025-10-28T22:16:00+03:00
общество
россия
сергей обухов
михаил матвеев
олег михайлов
госдума рф
кпрф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/10/1741600404_695:0:2564:1051_1920x0_80_0_0_2f1f1bdc432df87603b5e9f3c563ed71.jpg
https://ria.ru/20251009/minprosveschenie-2047402440.html
https://ria.ru/20250914/test-2041768097.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/10/1741600404_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_adaa87d5f579a4c51f6ccafb16797065.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, сергей обухов, михаил матвеев, олег михайлов, госдума рф, кпрф
Общество, Россия, Сергей Обухов, Михаил Матвеев, Олег Михайлов, Госдума РФ, КПРФ
В Госдуму внесли проект об освобождении детей мигрантов от тестирования

В Госдуму внесли проект об освобождении детей мигрантов от теста по русскому

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы РФ
Здание Государственной думы РФ - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Здание Государственной думы РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. В Госдуму внесен законопроект, которым предлагается освободить от прохождения тестирования на знание русского языка при поступлении в школу детей иностранных граждан, для которых русский язык является родным языком, соответствующий документ размещен в думской электронной базе.
Инициаторами проекта выступили депутаты ГД от КПРФ Сергей Обухов, Михаил Матвеев и Олег Михайлов.
Первоклассники в классе после торжественной линейки - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
Минпросвещения изменило процедуру тестирования для части детей иностранцев
9 октября, 23:34
Авторы проекта отмечают, что процедура прохождения обязательного тестирования на уровень владения русским языком детьми иностранных граждан и лиц без гражданства, для которых русский язык является единственным родным языком и которые культурно близки к России, в том числе репатриантов, не имеет практического смысла.
"В этой связи проектом федерального закона предлагается освободить от прохождения тестирования на знание русского языка детей иностранных граждан, для которых русский язык является родным языком", — сказано в пояснительной записке к проекту.
В документах отмечается, что порядок освобождения от такого тестирования детей иностранных граждан на знание русского языка будет определяться Министерством просвещения России.
Обучение детей мигрантов русскому языку - РИА Новости, 1920, 14.09.2025
В Рособрнадзоре рассказали о тестах для детей мигрантов
14 сентября, 04:29
 
ОбществоРоссияСергей ОбуховМихаил МатвеевОлег МихайловГосдума РФКПРФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала