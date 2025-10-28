Рейтинг@Mail.ru
Госдума приняла в I чтении законопроект о противодействии мошенничеству - РИА Новости, 28.10.2025
14:36 28.10.2025 (обновлено: 14:37 28.10.2025)
Госдума приняла в I чтении законопроект о противодействии мошенничеству
Госдума приняла в I чтении законопроект о противодействии мошенничеству - РИА Новости, 28.10.2025
Госдума приняла в I чтении законопроект о противодействии мошенничеству
Госдума приняла в первом чтении законопроект, призванный препятствовать участию сотрудников банков в мошеннических схемах. Он позволяет банку расторгать... РИА Новости, 28.10.2025
Новости
анатолий аксаков, алексей говырин, госдума рф
Анатолий Аксаков, Алексей Говырин, Госдума РФ
Госдума приняла в I чтении законопроект о противодействии мошенничеству

ГД приняла в I чтении проект о защите сотрудников банков от мошеннических схем

МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Госдума приняла в первом чтении законопроект, призванный препятствовать участию сотрудников банков в мошеннических схемах. Он позволяет банку расторгать трудовой договор с работником за однократное грубое нарушение им своих обязанностей, повлекшее ущерб.
Документ внесен группой депутатов во главе с председателем думского комитета по финансовому рынку Анатолием Аксаковым.
В Госдуме намерены заставить банки обратить внимание на мошенничество в ИЖС
3 сентября, 19:14
3 сентября, 19:14
Банковские системы способны быстро выявлять недобросовестных сотрудников, нарушающих внутренние регламенты. Однако сейчас у кредитных организаций нет возможности расторгнуть трудовые отношения оперативно и с соответствующей пометкой в трудовой книжке, пояснил в своем Telegram-канале Аксаков. Предлагаемая мера повысит дисциплину сотрудников банков и мотивирует их тщательнее проверять заявки на кредит, чтобы исключить риски оформления займа клиентом под воздействием манипуляций третьих лиц, считает он.
Законопроект дает кредитной организации право расторгнуть трудовой договор со своим работником за однократное грубое нарушение трудовых обязанностей, связанных с открытием и ведением банковских счетов (вкладов) и (или) кредитованием клиентов, которое повлекло причинение ущерба самому банку и (или) его клиентам.
Кроме того, кредитная организация со дня обнаружения такого проступка вправе отстранить работника от исполнения должностных обязанностей на период проведения проверки до принятия решения о наличии или отсутствии оснований для применения дисциплинарного взыскания. При этом заработная плата такому работнику должна начисляться в течение всего времени проверки.
Член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин обратил внимание журналистов, что в последние годы участились случаи, когда действия работников банков способствовали мошенническим схемам или утечке персональных данных. "Новый порядок позволит быстро пресекать такие ситуации, не нарушая при этом трудовые права сотрудников. Для бюджета и других организаций принятие закона не влечет финансовых затрат", - заметил депутат.
Фактически, по его словам, речь идет о создании в банковской системе механизма внутренней ответственности, который позволит быстрее устранять риски, связанные с человеческим фактором. В результате банки смогут "оперативно реагировать на нарушения, защищая средства клиентов и репутацию учреждения", подчеркнул Говырин.
Госдума приняла закон об ограничениях на рекламу процедур банкротства
22 июля, 17:13
22 июля, 17:13
 
Анатолий АксаковАлексей ГовыринГосдума РФ
 
 
