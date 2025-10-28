В Госдуме предложили ввести в школах шведский стол

МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Депутат Госдумы Ирина Филатова (КПРФ) направила обращение главе Роспотребнадзора Анне Поповой с предложением ввести в школьных столовых систему питания "шведский стол", документ есть в распоряжении РИА Новости.

"Усилить контроль за реальной, а не формальной, работой бракеражных комиссий, обязав их проводить ежедневную оценку вкусовых качеств с фиксацией результатов и принятых мер", - предлагается в документе.