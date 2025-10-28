Рейтинг@Mail.ru
01:09 28.10.2025
В Госдуме предложили ввести в школах шведский стол
общество, россия, анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), госдума рф
© Pixabay / strecosaБлюда на "шведском" столе
Блюда на "шведском" столе . Архивное фото
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Депутат Госдумы Ирина Филатова (КПРФ) направила обращение главе Роспотребнадзора Анне Поповой с предложением ввести в школьных столовых систему питания "шведский стол", документ есть в распоряжении РИА Новости.
По словам Филатовой, депутатам Госдумы от граждан поступают "многочисленные сигналы" с критикой вкусовых качеств и потребительской привлекательности питания в образовательных и медицинских учреждениях. По мнению депутата, предоставляемое в образовательных учреждениях питание зачастую формально соответствует требованиям законодательства, но при этом не отвечает вкусовым потребностям детей.
"Прошу Вас рассмотреть возможность реализации следующих мер… рассмотреть вопрос о нормативном закреплении и методической поддержке внедрения прогрессивных форм организации питания (например, шведский стол в школах), доказавших свою эффективность в снижении объемов пищевых отходов", - сказано в обращении депутата к главе Роспотребнадзора Анне Поповой.
Также Филатова в своем обращении предлагает Роспотребнадзору начать совместно с Минздравом РФ и Минпросвещения РФ разработку и утверждение обновленных технологических карт и типовых меню. Они должны быть ориентированы на современные вкусовые предпочтения детей и содержать улучшающие вкус технологии приготовления, разрешенные для детского питания.
"Усилить контроль за реальной, а не формальной, работой бракеражных комиссий, обязав их проводить ежедневную оценку вкусовых качеств с фиксацией результатов и принятых мер", - предлагается в документе.
