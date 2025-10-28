Бхангар — город-призрак в Индии. Почему сюда нельзя ходить по ночам

МОСКВА, 28 окт — РИА Новости, Вадим Минеев. Сюда приезжают туристы со всего мира, однако местные жители предпочитают обходить его стороной, особенно после наступления темноты. Город Бхангар у них пользуется дурной славой. Почему так получилось — в материале РИА Новости.

Условие могущественного старца

История Бхангара начинается в 1573 году, когда город был построен Ман Сингхом I из клана Качваха.

Город быстро стал обширным торговым и культурным центром, там были храмы, торговые ряды, дворец и флот. В итоге его население составляло около десяти тысяч человек.

© Getty Images / Education Images Заброшенный город Бхангар © Getty Images / Education Images Заброшенный город Бхангар

Согласно древней легенде, земля, на которой был основан Бхангар, ранее принадлежала могущественному аскету, мудрецу по имени Гуру Балу Натх.

Перед началом строительства Ман Сингх I попросил у того разрешение и получил его. Но с одним условием: тени от зданий не должны падать на жилище старца, иначе город постигнет ужасная трагедия.

© Getty Images / NurPhoto Заброшенный город Бхангар © Getty Images / NurPhoto Заброшенный город Бхангар

Ман Сингх I придерживался негласного договора и вел строительство таким образом, чтобы здания не были слишком высокими. Старец уже скончался, но его жилище все равно не затеняли постройки.

Город, исчезнувший в одночасье

Однако после смерти Ман Сингха город был завоеван . Новый правитель, несмотря на предостережения местных жителей, стал возводить более высокие сооружения, тень от которых теперь стала падать на место, где некогда жил Балу Натх.

Согласно преданиям, проклятие старца сбылось: город начал быстро приходить в упадок. Сначала увяла торговля, жители страдали от голода и болезней, а враги то и дело совершали набеги.

Неприятности продолжались несколько лет, пока однажды город не опустел в одночасье.

© Getty Images / NurPhoto Заброшенный город Бхангар © Getty Images / NurPhoto Заброшенный город Бхангар

Сегодня историки не могут дать точного ответа, действительно ли все население Бхангара исчезло в считаные часы. И что было тому причиной.

У местных жителей есть версии произошедшего, каждая по-своему ужасна. Согласно одной из них, причиной послужил природный катаклизм, в результате которого население было вынуждено спешно покинуть жилища, бросив скот, имущество и сбережения.

© Getty Images / NurPhoto Заброшенный город Бхангар © Getty Images / NurPhoto Заброшенный город Бхангар

Согласно другой, вражеская армия на протяжении нескольких дней безуспешно пыталась осадить город. Но когда воины прорвались внутрь, они расправились со всеми жителями. После этого город опустел навсегда.

Маг и принцесса

Существует и более поэтичная легенда . По ней, в городе проживал колдун, практиковавший черную магию, и однажды он увидел принцессу Ратнавати.

© Getty Images / NurPhoto Женщина в заброшенном городе Бхангар © Getty Images / NurPhoto Женщина в заброшенном городе Бхангар

Очарованный красотой маг решил подложить ей приворотное зелье. Однако планам не суждено было сбыться.

Принцесса раскусила коварный замысел и бросила пузырек на огромный валун у дворца — черная магия сработала и убила колдуна. Но перед смертью тот сумел наложить на город проклятие, которое, как считают местные, действует по сей день.

Ночью нельзя

Конечно, далеко не все верят в легенды о колдунах, но репутация проклятого города-призрака сделала Бхангар точкой притяжения огромного числа туристов.

© Getty Images / NurPhoto Заброшенный город Бхангар © Getty Images / NurPhoto Заброшенный город Бхангар

Подогревает интерес и то, что сюда нельзя попасть в ночное время. Запрет установила Археологическая служба Индии, обеспокоенная сохранностью памятника архитектуры. Однако местные жители говорят, что по ночам в окрестностях слышны крики, шепот, пение и душераздирающие стоны.

По этим причинам местные жители ни за что не отправятся в Бхангар после заката. Есть даже байка, что однажды власти Индии хотели направить туда патруль, чтобы доказать отсутствие призраков, но, даже несмотря на обещанный солидный гонорар, смельчаков не нашлось.