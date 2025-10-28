Рейтинг@Mail.ru
Экс-генпрокурор Польши возглавлял ОПГ, заявили в прокуратуре - РИА Новости, 28.10.2025
16:15 28.10.2025
Экс-генпрокурор Польши возглавлял ОПГ, заявили в прокуратуре
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкВаршава
Варшава - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Варшава. Архивное фото
ВАРШАВА, 28 окт – РИА Новости. Бывший министр юстиции, генеральный прокурор Польши Збигнев Зёбро возглавлял организованную преступную группировку, заявила журналистам пресс-секретарь генпрокурора Анна Адамяк.
Речь идет о злоупотреблениях при распределении средств Фонда справедливости, подконтрольного министру юстиции. Уставной деятельностью данного фонда является помощь жертвам преступлений и их близким.
Автомобиль пожарной службы в Польше - РИА Новости, 1920, 24.10.2025
В Польше троим украинцам вынесли приговор по делу о поджоге ТЦ
24 октября, 22:30
"Прокурор, ведущий расследование, на основании собранных доказательств установил, что Збигнев Зёбро, когда занимал должность министра юстиции, создал и возглавил организованную преступную группу, которая присвоила более 150 млн средств из Фонда юстиции", - сказала Адамяк.
Она добавила, что Зёбро подозревается в совершении преступления, предусмотренного статьей 258, параграф 3 Уголовного кодекса, то есть "создание и руководство организованной преступной группой".
Среди совершенных преступлений, как сообщила пресс-секретарь генеральной прокуратуры, "были присвоение денежных средств, а также заведомо ложные свидетельства в документах".
По словам Адамяк, группа, созданная Зёбро, состояла из чиновников министерства юстиции, а также из лиц, которые были связаны с субъектами, получавшими средства из Фонда правосудия.
Пресс-секретарь сообщила, что нынешний министр юстиции, генеральный прокурор Вальдемар Журек направил в сейм Польши запрос о даче согласия на привлечение Зёбро к уголовной ответственности, так как тот является депутатом парламента и защищен иммунитетом.
В свою очередь премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил журналистам, что Зёбро в общей сложности подозревается в совершении 26 преступлений.
"Сегодня мы наконец-то дождались заявления о снятии иммунитета в отношении бывшего министра юстиции Збигнева Зёбро. Збигнев Зёбро подозревается в совершении 26 преступлений, в совершении преступлений с целью получения имущественной выгоды. Он создал и руководил преступной группой, присвоил или хотел присвоить средства Фонда справедливости", - сказал премьер.
Он отметил, что не помнит подобного случая ни в Польше, ни в Европе.
"Первый раз в истории Польши и не исключено, что первый раз в истории Европы, бывший министр юстиции подозревается в таких преступлениях, в том числе в руководстве организованной преступной группой", - сказал Туск.
Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
Лукашенко напомнил, кто пострадал от закрытия границы Польши и Белоруссии
Вчера, 11:28
 
