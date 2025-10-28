Рейтинг@Mail.ru
В "Газпроме" оценили вклад России, Катара и США в рост предложения СПГ - РИА Новости, 28.10.2025
17:55 28.10.2025
В "Газпроме" оценили вклад России, Катара и США в рост предложения СПГ
В "Газпроме" оценили вклад России, Катара и США в рост предложения СПГ
США, Катар и Россия обеспечат к 2035 году основной вклад в увеличение предложения сжиженного природного газа (СПГ) на рынке, заявил "Газпром". РИА Новости, 28.10.2025
В "Газпроме" оценили вклад России, Катара и США в рост предложения СПГ

"Газпром": США, Катар и Россия обеспечат рост предложения СПГ к 2035 году

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкЛоготип компании "Газпром"
Логотип компании Газпром - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Логотип компании "Газпром". Архивное фото
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. США, Катар и Россия обеспечат к 2035 году основной вклад в увеличение предложения сжиженного природного газа (СПГ) на рынке, заявил "Газпром".
Компания отметила, что Россия наряду с США, Катаром, Австралией и Малайзией сейчас входит в число ведущих экспортеров СПГ.
"Согласно актуальным прогнозам, к 2035 году США, Катар и Россия обеспечат основной вклад в увеличение предложения СПГ на рынке. Реализация проектов "Газпрома" как в области трубопроводного газа, так и СПГ внесет вклад в укрепление позиций России на мировом газовом рынке, главным образом в странах АТР, где спрос на газ будет активно расти", - говорится в сообщении.
ЭкономикаРоссияСШАКатарГазпром
 
 
