"Газпром" не рассматривает добычу газа из сланцев в России
17:50 28.10.2025
"Газпром" не рассматривает добычу газа из сланцев в России
экономика
россия
газпром
россия
Новости
экономика, россия, газпром
Экономика, Россия, Газпром
"Газпром" не рассматривает добычу газа из сланцев в России

«Газпром» не рассматривает добычу газа из сланцев как перспективное направление

Логотип компании "Газпром"
Логотип компании Газпром - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Логотип компании "Газпром" . Архивное фото
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. "Газпром" не рассматривает добычу газа из сланцев в РФ как перспективное направление для предприятия, так как разработка традиционных месторождений с доказанными запасами имеет явные экономические и экологические преимущества, сообщила компания.
"Россия обладает крупнейшими в мире доказанными запасами газа традиционных месторождений, разработка которых имеет явные экономические и экологические преимущества. В связи с этим "Газпром" не рассматривает добычу газа из сланцев в России в качестве перспективного направления развития деятельности компании", - говорится в сообщении.
Работник Газпрома на газохранилище - РИА Новости, 1920, 10.10.2025
"Газпром" закачал к зиме в подземные хранилища рекордный объем газа
10 октября, 17:27
 
ЭкономикаРоссияГазпром
 
 
