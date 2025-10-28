https://ria.ru/20251028/gazprom-2051273748.html
"Газпром" не рассматривает добычу газа из сланцев в России
"Газпром" не рассматривает добычу газа из сланцев в России - РИА Новости, 28.10.2025
"Газпром" не рассматривает добычу газа из сланцев в России
"Газпром" не рассматривает добычу газа из сланцев в РФ как перспективное направление для предприятия, так как разработка традиционных месторождений с... РИА Новости, 28.10.2025
2025-10-28T17:50:00+03:00
2025-10-28T17:50:00+03:00
2025-10-28T17:50:00+03:00
экономика
россия
газпром
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/07/1578581488_0:63:3232:1881_1920x0_80_0_0_d574761f5142f93c4effe160508d3b0a.jpg
https://ria.ru/20251010/gaz-2047579505.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/07/1578581488_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_1daa42690c9b42ee1f658a01294d4a1a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, газпром
Экономика, Россия, Газпром
"Газпром" не рассматривает добычу газа из сланцев в России
«Газпром» не рассматривает добычу газа из сланцев как перспективное направление