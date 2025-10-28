Число жертв израильских ударов по Газе во вторник увеличилось до девяти

БЕЙРУТ, 28 окт - РИА Новости. Число жертв израильских ударов по Газе во вторник возросло до 9 человек, включая женщин и детей, говорится в заявлении официального спикера гражданской обороны Газы Махмуда Басала.

Ранее сообщалось, что в результате удара по жилому дому в квартале Сабра в Газе погибли два человека.

"Тела четверых погибших (три женщины и один мужчина) извлечены после удара авиации оккупационных сил по жилому дому в квартале Сабра на юге Газы", - написано в заявлении.

Также, по словам Басала, еще пять человек погибли в результате удара по гражданский машине в городе Хан-Юнис в секторе Газа. Среди погибших два ребенка и женщина.

Еще несколько человек, по данным гражданской обороны, получили ранения в результате удара по палатке беженцев на западе поселения Завайда в центральной части сектора.

Соглашение о прекращении огня между Израилем ХАМАС вступило в силу 10 октября. В рамках сделки движение освободило 20 заложников, которые удерживались в Газе с 7 октября 2023 года. Таким образом, все остававшиеся в живых заложники были освобождены. По условиям соглашения, палестинская сторона должна вернуть израильской все оставшиеся в ее руках 28 тел. Палестинский медиаофис по делам заключенных подтвердил, что израильские власти, следуя договоренности, отпустили на свободу 1718 заключенных из сектора Газа, которые вернулись в сектор, и 250 палестинских заключенных, которые отбывали пожизненное заключение или долгие сроки.