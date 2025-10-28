Рейтинг@Mail.ru
Число жертв израильских ударов по Газе во вторник увеличилось до девяти - РИА Новости, 28.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:42 28.10.2025
https://ria.ru/20251028/gaza-2051343242.html
Число жертв израильских ударов по Газе во вторник увеличилось до девяти
Число жертв израильских ударов по Газе во вторник увеличилось до девяти - РИА Новости, 28.10.2025
Число жертв израильских ударов по Газе во вторник увеличилось до девяти
Число жертв израильских ударов по Газе во вторник возросло до 9 человек, включая женщин и детей, говорится в заявлении официального спикера гражданской обороны... РИА Новости, 28.10.2025
2025-10-28T23:42:00+03:00
2025-10-28T23:42:00+03:00
в мире
израиль
биньямин нетаньяху
хамас
сектор газа
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0b/2041112671_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_cb9f89c8a12e4d71836e33de238601c2.jpg
https://ria.ru/20251028/vens-2051340389.html
https://ria.ru/20251028/izrail-2051339390.html
израиль
сектор газа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0b/2041112671_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_e8f875bd40bfceb03dbd6ba156c068d1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, израиль, биньямин нетаньяху, хамас, сектор газа
В мире, Израиль, Биньямин Нетаньяху, ХАМАС, Сектор Газа
Число жертв израильских ударов по Газе во вторник увеличилось до девяти

Число жертв израильских ударов по Газе во вторник возросло до девяти человек

© AP Photo / Leo CorreaРазрушенные здания в секторе Газа
Разрушенные здания в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
© AP Photo / Leo Correa
Разрушенные здания в секторе Газа. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БЕЙРУТ, 28 окт - РИА Новости. Число жертв израильских ударов по Газе во вторник возросло до 9 человек, включая женщин и детей, говорится в заявлении официального спикера гражданской обороны Газы Махмуда Басала.
Ранее сообщалось, что в результате удара по жилому дому в квартале Сабра в Газе погибли два человека.
Джей Ди Вэнс - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
Вэнс заявил, что прекращение огня в секторе Газа остается в силе
Вчера, 23:10
"Тела четверых погибших (три женщины и один мужчина) извлечены после удара авиации оккупационных сил по жилому дому в квартале Сабра на юге Газы", - написано в заявлении.
Также, по словам Басала, еще пять человек погибли в результате удара по гражданский машине в городе Хан-Юнис в секторе Газа. Среди погибших два ребенка и женщина.
Еще несколько человек, по данным гражданской обороны, получили ранения в результате удара по палатке беженцев на западе поселения Завайда в центральной части сектора.
Соглашение о прекращении огня между Израилем и ХАМАС вступило в силу 10 октября. В рамках сделки движение освободило 20 заложников, которые удерживались в Газе с 7 октября 2023 года. Таким образом, все остававшиеся в живых заложники были освобождены. По условиям соглашения, палестинская сторона должна вернуть израильской все оставшиеся в ее руках 28 тел. Палестинский медиаофис по делам заключенных подтвердил, что израильские власти, следуя договоренности, отпустили на свободу 1718 заключенных из сектора Газа, которые вернулись в сектор, и 250 палестинских заключенных, которые отбывали пожизненное заключение или долгие сроки.
План президента США Дональда Трампа, состоящий из 20 пунктов, исключает прямое или косвенное участие ХАМАС в управлении сектором в будущем. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху и другие официальные лица еврейского государства практически в каждом заявлении по сектору Газа напоминают, что Израиль полон решимости добиться полной ликвидации группировки в военном и политическом смысле.
Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
Министр обороны Израиля пригрозил ХАМАС за обстрел ЦАХАЛ в Газе
Вчера, 22:59
 
В миреИзраильБиньямин НетаньяхуХАМАССектор Газа
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала