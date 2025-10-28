Проект SputnikPro впервые провел тренинг для СМИ Габона

В Габоне впервые состоялся семинар в рамках международного проекта SputnikPro. В проекте приняли участие журналисты Агентства Печати Габона (AGP). Онлайн-семинар для коллег из Либревиля провела старший редактор социальных сетей Sputnik Afrique Анна Калинкина. В рамках занятия она представила габонским журналистам эффективные стратегии продвижения и вовлечения аудитории в социальных сетях. Эксперт подробно разобрала реальные кейсы, показав, какие инструменты и форматы работают лучше всего для привлечения и удержания внимания современной цифровой аудитории.

Участников семинара поприветствовал главный редактор AGP Эли Нгугуру. Он подчеркнул, что "мероприятие отражает высокий уровень сотрудничества Габона и России в медиасфере".

По итогам встречи руководитель направления связей с общественностью и международного сотрудничества AGP Шансель Бикет Онанга выразила удовлетворение его результатами: "Я хотела бы отметить серьезность и глубину состоявшейся дискуссии. Этот семинар стал прекрасной возможностью профессионального развития для журналистов нашей редакции".

Мероприятие прошло в рамках реализации соглашения о сотрудничестве между Международным информационным агентством и радио Sputnik и Агентством Печати Габона (AGP), подписанного ранее в этом году.