13:30 28.10.2025
Проект SputnikPro впервые провел тренинг для СМИ Габона
Проект SputnikPro впервые провел тренинг для СМИ Габона
Проект SputnikPro впервые провел тренинг для СМИ Габона

Журналисты Агентства Печати Габона во время онлайн-семинара в рамках международного проекта SputnikPro
В Габоне впервые состоялся семинар в рамках международного проекта SputnikPro. В проекте приняли участие журналисты Агентства Печати Габона (AGP). Онлайн-семинар для коллег из Либревиля провела старший редактор социальных сетей Sputnik Afrique Анна Калинкина. В рамках занятия она представила габонским журналистам эффективные стратегии продвижения и вовлечения аудитории в социальных сетях. Эксперт подробно разобрала реальные кейсы, показав, какие инструменты и форматы работают лучше всего для привлечения и удержания внимания современной цифровой аудитории.
Участников семинара поприветствовал главный редактор AGP Эли Нгугуру. Он подчеркнул, что "мероприятие отражает высокий уровень сотрудничества Габона и России в медиасфере".
Онлайн-семинар в рамках международного проекта SputnikPro для журналистов Агентства Печати Габона
По итогам встречи руководитель направления связей с общественностью и международного сотрудничества AGP Шансель Бикет Онанга выразила удовлетворение его результатами: "Я хотела бы отметить серьезность и глубину состоявшейся дискуссии. Этот семинар стал прекрасной возможностью профессионального развития для журналистов нашей редакции".
Мероприятие прошло в рамках реализации соглашения о сотрудничестве между Международным информационным агентством и радио Sputnik и Агентством Печати Габона (AGP), подписанного ранее в этом году.
SputnikPro — международный просветительский проект в области медиа, инициированный международным агентством Sputnik. Это система уникальных семинаров, лекций и мастер-классов для журналистов, пресс-секретарей, блогеров и студентов старших курсов профильных отделений вузов от лучших российских и иностранных медиаменеджеров, экспертов и ведущих специалистов агентства. C 2018 года встречи в очном формате прошли в 24 странах и более чем в 80 странах в онлайн-режиме. Число участников SputnikPro превышает 12 700 человек.
