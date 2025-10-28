Проект SputnikPro впервые провел тренинг для СМИ Габона

В Габоне впервые состоялся семинар в рамках международного проекта SputnikPro. В проекте приняли участие журналисты Агентства Печати Габона (AGP). Онлайн-семинар для коллег из Либревиля провела старший редактор социальных сетей Sputnik Afrique Анна Калинкина. В рамках занятия она представила габонским журналистам эффективные стратегии продвижения и вовлечения аудитории в социальных сетях. Эксперт подробно разобрала реальные кейсы, показав, какие инструменты и форматы работают лучше всего для привлечения и удержания внимания современной цифровой аудитории.
Участников семинара поприветствовал главный редактор AGP Эли Нгугуру. Он подчеркнул, что "мероприятие отражает высокий уровень сотрудничества Габона и России в медиасфере".
© РИА Новости / Анастасия ПетроваОнлайн-семинар в рамках международного проекта SputnikPro для журналистов Агентства Печати Габона
Онлайн-семинар в рамках международного проекта SputnikPro для журналистов Агентства Печати Габона
По итогам встречи руководитель направления связей с общественностью и международного сотрудничества AGP Шансель Бикет Онанга выразила удовлетворение его результатами: "Я хотела бы отметить серьезность и глубину состоявшейся дискуссии. Этот семинар стал прекрасной возможностью профессионального развития для журналистов нашей редакции".
Мероприятие прошло в рамках реализации соглашения о сотрудничестве между Международным информационным агентством и радио Sputnik и Агентством Печати Габона (AGP), подписанного ранее в этом году.
SputnikPro — международный просветительский проект в области медиа, инициированный международным агентством Sputnik. Это система уникальных семинаров, лекций и мастер-классов для журналистов, пресс-секретарей, блогеров и студентов старших курсов профильных отделений вузов от лучших российских и иностранных медиаменеджеров, экспертов и ведущих специалистов агентства. C 2018 года встречи в очном формате прошли в 24 странах и более чем в 80 странах в онлайн-режиме. Число участников SputnikPro превышает 12 700 человек.
