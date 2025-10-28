https://ria.ru/20251028/futbol-2051337533.html
"Наполи" обыграл "Лечче" в матче чемпионата Италии
"Наполи" обыграл "Лечче" в матче чемпионата Италии - РИА Новости Спорт, 28.10.2025
"Наполи" обыграл "Лечче" в матче чемпионата Италии
"Наполи" обыграл "Лечче" в гостевом матче девятого тура чемпионата Италии по футболу. РИА Новости Спорт, 28.10.2025
2025-10-28T22:30:00+03:00
2025-10-28T22:30:00+03:00
2025-10-28T22:54:00+03:00
футбол
спорт
наполи
лечче
серия а (чемпионат италии по футболу)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/12/2012081841_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_88c24c2b17a11fa196cd4c49b8780001.jpg
/20251027/trener-2051020472.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/12/2012081841_0:0:1424:1067_1920x0_80_0_0_cd6c103bd3a7e72bbdcc9f6c88221494.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, наполи, лечче, серия а (чемпионат италии по футболу)
Футбол, Спорт, Наполи, Лечче, Серия А (чемпионат Италии по футболу)
"Наполи" обыграл "Лечче" в матче чемпионата Италии
"Наполи" обыграл "Лечче" в матче чемпионата Италии по футболу