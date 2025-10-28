Рейтинг@Mail.ru
"Наполи" обыграл "Лечче" в матче чемпионата Италии - РИА Новости Спорт, 28.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
22:30 28.10.2025 (обновлено: 22:54 28.10.2025)
https://ria.ru/20251028/futbol-2051337533.html
"Наполи" обыграл "Лечче" в матче чемпионата Италии
"Наполи" обыграл "Лечче" в матче чемпионата Италии - РИА Новости Спорт, 28.10.2025
"Наполи" обыграл "Лечче" в матче чемпионата Италии
"Наполи" обыграл "Лечче" в гостевом матче девятого тура чемпионата Италии по футболу. РИА Новости Спорт, 28.10.2025
2025-10-28T22:30:00+03:00
2025-10-28T22:54:00+03:00
футбол
спорт
наполи
лечче
серия а (чемпионат италии по футболу)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/12/2012081841_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_88c24c2b17a11fa196cd4c49b8780001.jpg
/20251027/trener-2051020472.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/12/2012081841_0:0:1424:1067_1920x0_80_0_0_cd6c103bd3a7e72bbdcc9f6c88221494.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, наполи, лечче, серия а (чемпионат италии по футболу)
Футбол, Спорт, Наполи, Лечче, Серия А (чемпионат Италии по футболу)
"Наполи" обыграл "Лечче" в матче чемпионата Италии

"Наполи" обыграл "Лечче" в матче чемпионата Италии по футболу

© ВК-аккаунт Лиги чемпионов УЕФАЭмблема итальянского "Наполи"
Эмблема итальянского Наполи - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
© ВК-аккаунт Лиги чемпионов УЕФА
Эмблема итальянского "Наполи". Архивное фото
Читать в
Дзен
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. "Наполи" обыграл "Лечче" в гостевом матче девятого тура чемпионата Италии по футболу.
Серия А (чемпионат Италии по футболу)
28 октября 2025 • начало в 20:30
Завершен
Лечче
0 : 1
Наполи
69‎’‎ • Андре-Франк Замбо-Ангисса
(Давид Нерес)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Встреча, которая прошла во вторник в Лечче, закончилась со счетом 1:0. Гол на 69-й минуте забил Андре Замбо-Ангисса.
"Наполи" с 21 очком занимает первое место в турнирной таблице, "Лечче" (6 баллов) располагается на 16-й позиции.
Лучано Спаллетти - РИА Новости, 1920, 27.10.2025
СМИ: Спаллетти и чемпион Европы могут возглавить "Ювентус"
27 октября, 18:59
 
ФутболСпортНаполиЛеччеСерия А (чемпионат Италии по футболу)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Металлург Мг
    Авангард
    1
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Салават Юлаев
    Барыс
    7
    4
  • Футбол
    В ожидании пенальти
    КАМАЗ
    Крылья Советов
    1
    1
  • Хоккей
    1-й период
    Спартак Москва
    Автомобилист
    1
    1
  • Хоккей
    1-й период
    ЦСКА
    Лада
    2
    0
  • Футбол
    27.11 20:30
    Динамо Москва
    Зенит
  • Футбол
    27.11 20:45
    Порту
    Ницца
  • Футбол
    27.11 20:45
    Астон Вилла
    Янг Бойз
  • Футбол
    27.11 20:45
    Рома
    Мидтъюлланн
  • Футбол
    27.11 20:45
    Фейенорд
    Селтик
  • Футбол
    27.11 20:45
    ПАОК
    Бранн
  • Футбол
    27.11 20:45
    Лилль
    Динамо Загреб
  • Футбол
    27.11 23:00
    Црвена Звезда
    ФКСБ
  • Футбол
    27.11 23:00
    Болонья
    Зальцбург
  • Футбол
    27.11 23:00
    Фиорентина
    АЕК Афины
  • Футбол
    27.11 23:00
    Страсбур
    Кристал Пэлас
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала