Месси хочет сыграть на ЧМ-2026

МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Аргентинский нападающий "Интер Майами" Лионель Месси признался, что хотел бы сыграть за сборную на чемпионате мира по футболу 2026 года.
"Это нечто необыкновенное - участвовать в чемпионате мира, и мне бы очень хотелось этого. Я хотел бы быть там, помогать национальной сборной. Я буду оценивать свою готовность ежедневно, когда начну предсезонную подготовку в следующем году с "Интер Майами", посмотрю, смогу ли я выложиться на 100%, смогу ли быть полезным команде, а затем приму решение. Конечно, я горю желанием, ведь это чемпионат мира. Возможность снова отстоять титул - это потрясающе", - рассказал Месси в интервью NBC.
Месси является восьмикратным обладателем "Золотого мяча", лучшим бомбардиром в истории чемпионата Испании, "Барселоны" и сборной Аргентины. Вместе с национальной командой он выиграл два Кубка Америки (2021, 2024), "Финалиссиму" (2022) и чемпионат мира в 2022 году.
