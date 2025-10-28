Месси хочет сыграть на ЧМ-2026
09:38 28.10.2025 (обновлено: 12:39 13.05.2026)
Месси хочет сыграть за сборную Аргентины на ЧМ-2026

МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Аргентинский нападающий "Интер Майами" Лионель Месси признался, что хотел бы сыграть за сборную на чемпионате мира по футболу 2026 года.
Сборная Аргентины - действующий чемпион мира. Месси 38 лет. Ранее он допускал, что не примет участия в мировом первенстве в силу возраста и состояния здоровья.
«
"Это нечто необыкновенное - участвовать в чемпионате мира, и мне бы очень хотелось этого. Я хотел бы быть там, помогать национальной сборной. Я буду оценивать свою готовность ежедневно, когда начну предсезонную подготовку в следующем году с "Интер Майами", посмотрю, смогу ли я выложиться на 100%, смогу ли быть полезным команде, а затем приму решение. Конечно, я горю желанием, ведь это чемпионат мира. Возможность снова отстоять титул - это потрясающе", - рассказал Месси в интервью NBC.
Месси является восьмикратным обладателем "Золотого мяча", лучшим бомбардиром в истории чемпионата Испании, "Барселоны" и сборной Аргентины. Вместе с национальной командой он выиграл два Кубка Америки (2021, 2024), "Финалиссиму" (2022) и чемпионат мира в 2022 году.
Чемпионат мира 2026 года впервые состоится с участием 48 команд и станет первым, который пройдет на территории трех стран. Турнир в США, Канаде и Мексике будет продолжаться с 11 июня по 19 июля.
Месси не вызвали в сборную Аргентины на матчи отбора к ЧМ-2026
19 августа 2024, 18:21
 
