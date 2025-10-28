Исследование: треть французов столкнулись с трудностями при оплате счетов

ПАРИЖ, 28 окт - РИА Новости. Примерно треть французских домохозяйств на фоне энергетического кризиса столкнулись с финансовыми трудностями за последние 12 месяцев при оплате счетов за газ и электричество, следует из результатов исследования, проведенного институтом BECOMING для офиса омбудсмена Франции по вопросам энергетики.

"Энергетическая нестабильность достигает тревожного уровня: 36% домохозяйств заявляют о трудностях с оплатой, что является самым высоким показателем за всю историю наблюдений", - говорится в исследовании, опубликованном во вторник на сайте омбудсмена.

Помимо этого, рекордное с 2007 года число французских домохозяйств (85%) заявили, что оплата счетов за газ и электричество составляет значительную часть их бюджета. Более половины (59%) утверждают, что счета за энергию выросли: 62% объясняют это ростом цен на энергоносители, 51% - выросшими тарифами поставщиков.

"Доля домохозяйств, заявивших о том, что они страдали от холода, продолжает расти: с 14% в 2020 году до 35% в 2025 году. Основными причинами по-прежнему являются финансовые проблемы и/или плохая теплоизоляция", - сказано в исследовании.

Исследование было проведено по репрезентативной выборке с 10 по 17 сентября 2025 года среди 2 тысяч домохозяйств Франции

Бывший премьер Италии и экс-глава ЕЦБ Марио Драги в докладе, подготовленном для главы ЕК , в конце 2024 года констатировал, что энергетический рынок Евросоюза, вопреки оптимистичным заявлениям Еврокомиссии о преодолении энергетического кризиса и успешной замене российских энергоносителей, сталкивается с фундаментальными проблемами, нехваткой природных ресурсов, а цены на природный газ в ЕС в четыре-пять раз выше, чем в США