https://ria.ru/20251028/frantsiya-2051126925.html
Исследование: треть французов столкнулись с трудностями при оплате счетов
Исследование: треть французов столкнулись с трудностями при оплате счетов - РИА Новости, 28.10.2025
Исследование: треть французов столкнулись с трудностями при оплате счетов
Примерно треть французских домохозяйств на фоне энергетического кризиса столкнулись с финансовыми трудностями за последние 12 месяцев при оплате счетов за газ и РИА Новости, 28.10.2025
2025-10-28T11:42:00+03:00
2025-10-28T11:42:00+03:00
2025-10-28T11:42:00+03:00
в мире
франция
россия
италия
марио драги
еврокомиссия
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/15/1568954893_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_8dc84a3350598b53ff515327d020f5e6.jpg
https://ria.ru/20240914/evropa-1972572270.html
https://ria.ru/20251027/moodys-2050873730.html
франция
россия
италия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/15/1568954893_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_79ab1a44d0d1a4d1f10470402ca1a822.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, франция, россия, италия, марио драги, еврокомиссия, евросоюз
В мире, Франция, Россия, Италия, Марио Драги, Еврокомиссия, Евросоюз
Исследование: треть французов столкнулись с трудностями при оплате счетов
BECOMING: треть французов столкнулись с трудностями при оплате счетов за энергию
ПАРИЖ, 28 окт - РИА Новости. Примерно треть французских домохозяйств на фоне энергетического кризиса столкнулись с финансовыми трудностями за последние 12 месяцев при оплате счетов за газ и электричество, следует из результатов исследования, проведенного институтом BECOMING для офиса омбудсмена Франции по вопросам энергетики.
"Энергетическая нестабильность достигает тревожного уровня: 36% домохозяйств заявляют о трудностях с оплатой, что является самым высоким показателем за всю историю наблюдений", - говорится в исследовании, опубликованном во вторник на сайте
омбудсмена.
Помимо этого, рекордное с 2007 года число французских домохозяйств (85%) заявили, что оплата счетов за газ и электричество составляет значительную часть их бюджета. Более половины (59%) утверждают, что счета за энергию выросли: 62% объясняют это ростом цен на энергоносители, 51% - выросшими тарифами поставщиков.
"Доля домохозяйств, заявивших о том, что они страдали от холода, продолжает расти: с 14% в 2020 году до 35% в 2025 году. Основными причинами по-прежнему являются финансовые проблемы и/или плохая теплоизоляция", - сказано в исследовании.
Исследование было проведено по репрезентативной выборке с 10 по 17 сентября 2025 года среди 2 тысяч домохозяйств Франции
.
Бывший премьер Италии
и экс-глава ЕЦБ Марио Драги
в докладе, подготовленном для главы ЕК
, в конце 2024 года констатировал, что энергетический рынок Евросоюза, вопреки оптимистичным заявлениям Еврокомиссии о преодолении энергетического кризиса и успешной замене российских энергоносителей, сталкивается с фундаментальными проблемами, нехваткой природных ресурсов, а цены на природный газ в ЕС
в четыре-пять раз выше, чем в США
.
В РФ
не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России энергоресурсов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами. В Москве
отмечали, что те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже.