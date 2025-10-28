Рейтинг@Mail.ru
Франция готовится ввести военных на Украину, сообщила СВР - РИА Новости, 28.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:34 28.10.2025 (обновлено: 21:56 28.10.2025)
https://ria.ru/20251028/frantsiya-2051124848.html
Франция готовится ввести военных на Украину, сообщила СВР
Франция готовится ввести военных на Украину, сообщила СВР - РИА Новости, 28.10.2025
Франция готовится ввести военных на Украину, сообщила СВР
Генштаб французских вооруженных сил по указанию президента Франции Эммануэля Макрона готовит к развертыванию на Украине в помощь киевскому режиму воинский... РИА Новости, 28.10.2025
2025-10-28T11:34:00+03:00
2025-10-28T21:56:00+03:00
в мире
украина
франция
россия
эммануэль макрон
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1c/1929972372_217:59:3016:1634_1920x0_80_0_0_914e9d82fe9a9c31d6f25668eba9ff63.jpg
https://ria.ru/20250913/ukraina-2041646416.html
украина
франция
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1c/1929972372_168:0:2899:2048_1920x0_80_0_0_5ee290d2bfaeeb9383e881649e1a3cfb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, франция, россия, эммануэль макрон, служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
В мире, Украина, Франция, Россия, Эммануэль Макрон, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)
Франция готовится ввести военных на Украину, сообщила СВР

СВР: Франция готовит к развертыванию на Украине до двух тысяч солдат и офицеров

© AP Photo / Vadim GhirdaФранцузские военнослужащие
Французские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
© AP Photo / Vadim Ghirda
Французские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Генштаб французских вооруженных сил по указанию президента Франции Эммануэля Макрона готовит к развертыванию на Украине в помощь киевскому режиму воинский контингент численностью до двух тысяч солдат и офицеров, сообщило пресс-бюро СВР России.
СВР ранее сообщила, что Макрон грезит военной интервенцией на Украину. Провалившись как политик и отчаявшись вывести страну из затяжного социально-экономического кризиса, он не оставляет надежды войти в историю в качестве полководца.
"По его указанию Генштаб французских вооруженных сил готовит к развертыванию на Украине в помощь киевскому режиму воинский контингент численностью до двух тысяч солдат и офицеров", — говорится в сообщении СВР.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 13.09.2025
СМИ раскрыли, что Макрон на самом деле думает об Украине
13 сентября, 13:15
 
В миреУкраинаФранцияРоссияЭммануэль МакронСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала