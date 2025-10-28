МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Генштаб французских вооруженных сил по указанию президента Франции Эммануэля Макрона готовит к развертыванию на Украине в помощь киевскому режиму воинский контингент численностью до двух тысяч солдат и офицеров, сообщило пресс-бюро СВР России.

"По его указанию Генштаб французских вооруженных сил готовит к развертыванию на Украине в помощь киевскому режиму воинский контингент численностью до двух тысяч солдат и офицеров", — говорится в сообщении СВР.