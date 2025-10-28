https://ria.ru/20251028/frantsiya-2051124848.html
Франция готовится ввести военных на Украину, сообщила СВР
Франция готовится ввести военных на Украину, сообщила СВР - РИА Новости, 28.10.2025
Франция готовится ввести военных на Украину, сообщила СВР
Генштаб французских вооруженных сил по указанию президента Франции Эммануэля Макрона готовит к развертыванию на Украине в помощь киевскому режиму воинский... РИА Новости, 28.10.2025
2025-10-28T11:34:00+03:00
2025-10-28T11:34:00+03:00
2025-10-28T21:56:00+03:00
в мире
украина
франция
россия
эммануэль макрон
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1c/1929972372_217:59:3016:1634_1920x0_80_0_0_914e9d82fe9a9c31d6f25668eba9ff63.jpg
https://ria.ru/20250913/ukraina-2041646416.html
украина
франция
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1c/1929972372_168:0:2899:2048_1920x0_80_0_0_5ee290d2bfaeeb9383e881649e1a3cfb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, франция, россия, эммануэль макрон, служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
В мире, Украина, Франция, Россия, Эммануэль Макрон, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)
Франция готовится ввести военных на Украину, сообщила СВР
СВР: Франция готовит к развертыванию на Украине до двух тысяч солдат и офицеров