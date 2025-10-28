https://ria.ru/20251028/frantsiya-2051124487.html
Франция готовит госпитали для приема раненных, сообщили в СВР
Франция готовит госпитали для приема раненных, сообщили в СВР - РИА Новости, 28.10.2025
Франция готовит госпитали для приема раненных, сообщили в СВР
Во Франции ускоренными темпами создаются дополнительные места в госпиталях для приема раненых, сообщает во вторник пресс-бюро Службы внешней разведки. РИА Новости, 28.10.2025
2025-10-28T11:32:00+03:00
2025-10-28T11:32:00+03:00
2025-10-28T11:32:00+03:00
в мире
франция
украина
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1c/1929972372_217:59:3016:1634_1920x0_80_0_0_914e9d82fe9a9c31d6f25668eba9ff63.jpg
https://ria.ru/20251028/frantsiya-2051121572.html
франция
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1c/1929972372_168:0:2899:2048_1920x0_80_0_0_5ee290d2bfaeeb9383e881649e1a3cfb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, франция, украина, служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
В мире, Франция, Украина, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)
Франция готовит госпитали для приема раненных, сообщили в СВР
СВР: во Франции создают дополнительные места в госпиталях для приема раненых