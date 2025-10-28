Рейтинг@Mail.ru
Франция готовит госпитали для приема раненных, сообщили в СВР - РИА Новости, 28.10.2025
11:32 28.10.2025
Франция готовит госпитали для приема раненных, сообщили в СВР
Франция готовит госпитали для приема раненных, сообщили в СВР - РИА Новости, 28.10.2025
Франция готовит госпитали для приема раненных, сообщили в СВР
Во Франции ускоренными темпами создаются дополнительные места в госпиталях для приема раненых, сообщает во вторник пресс-бюро Службы внешней разведки. РИА Новости, 28.10.2025
2025-10-28T11:32:00+03:00
2025-10-28T11:32:00+03:00
в мире
франция
украина
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
франция
украина
в мире, франция, украина, служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
В мире, Франция, Украина, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)
Франция готовит госпитали для приема раненных, сообщили в СВР

СВР: во Франции создают дополнительные места в госпиталях для приема раненых

МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Во Франции ускоренными темпами создаются дополнительные места в госпиталях для приема раненых, сообщает во вторник пресс-бюро Службы внешней разведки.
По поступающей в СВР информации, президент Франции Эмануэль Макрон грезит военной интервенцией на Украину.
"Во Франции ускоренными темпами ведется создание сотен дополнительных койко-мест в госпиталях для приема раненых. Французские врачи проходят специальную медицинскую подготовку для работы в полевых условиях", – говорится в сообщении
Французские военные во время учений в Польше - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
Франция готовится ввести на Украину около двух тысяч военных, сообщила СВР
В миреФранцияУкраинаСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)
 
 
