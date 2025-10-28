Рейтинг@Mail.ru
Более 500 самозанятых и предпринимателей подали заявки на форум в Перми
12:42 28.10.2025
Более 500 самозанятых и предпринимателей подали заявки на форум в Перми
© iStock.com / BartekSzewczykГрафический дизайнер работает в домашнем офисе
Графический дизайнер работает в домашнем офисе - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
© iStock.com / BartekSzewczyk
Графический дизайнер работает в домашнем офисе. Архивное фото
МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Форум для самозанятых и начинающих предпринимателей "Мой бизнес #СамСебеЗанятый" стартует в Перми 29 октября, на двухдневную программу уже поступило свыше 500 заявок, сообщает пресс-служба правительства края.
Форум включает практические сессии, мастер-классы и экспертные выступления по таким ключевым темам, как продвижение в онлайн и офлайн, особенности налогообложения самозанятых, юридическая защита бизнеса, инструменты государственной поддержки.
Более 20 спикеров, в числе которых федеральные эксперты, поделятся практические аспекты масштабирования бизнеса и перехода от самозанятости к предпринимательству.
"С каждым годом интерес к форуму растет: если раньше было около 150 заявок, то сейчас — уже более 500. Это говорит о том, насколько самозанятым нужны живое общение, поддержка и конкретные инструменты для роста", — приводит пресс-служба слова руководителя регионального центра "Мой бизнес" Юрия Цаплина.
Он также отметил, что в условиях быстро меняющейся среды особенно ценна возможность собраться вместе с единомышленниками и федеральными экспертами для обмена опытом и решения актуальных вопросов.
"Для многих форум становится реальной ступенькой вверх: от идеи — к планированию и конкретным действиям, от самозанятости — к устойчивому бизнесу", — поделился Цаплин.
Одной из ключевых составляющих форума станет ярмарка пермских самозанятых, на которой 23 локальных производителя представят свою продукцию. В ассортименте будут изделия ручной работы, гастрономические продукты и уникальные аксессуары.
Кроме того, специалисты центра "Мой бизнес" организуют для предпринимателей консультации по вопросам господдержки.
Организатором форума выступает центр "Мой бизнес" при поддержке министерства экономического развития и инвестиций Пермского края в рамках реализации национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика".
