Страны ЕС готовы принимать опрометчивые решения, заявили в Кремле

МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Страны Евросоюза готовы принимать опрометчивые решения, которые принесут много проблем для союза, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"(Страны ЕС - ред) готовы делать опрометчивые шаги, которые так или иначе принесут много головной боли и много проблем для Евросоюза, будь то тема конфискации российских активов, проще говоря воровства российских активов, будь то принятие в ЕС Украины и так далее. То есть это все действия, которые, скажем так, имеют очень негативный эффект для будущего этой организации - в связи с Евросоюзом", - сказал Песков журналистам на вопрос, как Кремль оценивает заявления премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о намерении расширить сотрудничество с лидером движения ANO в Чехии ("Акция недовольных граждан") Андреем Бабишем и премьер-министром Словакии Робертом Фицо.
Венгрия хочет объединить усилия с Чехией и Словакией для формирования скептически относящегося к Украине альянса в Евросоюзе, сообщает издание Politico со ссылкой на политического директора премьер-министра Венгрии Балажа Орбана.