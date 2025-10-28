Страны ЕС готовы принимать опрометчивые решения, заявили в Кремле

МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Страны Евросоюза готовы принимать опрометчивые решения, которые принесут много проблем для союза, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Венгрия хочет объединить усилия с Чехией и Словакией для формирования скептически относящегося к Украине альянса в Евросоюзе, сообщает издание Politico со ссылкой на политического директора премьер-министра Венгрии Балажа Орбана.