Европа не скрывает подготовку к новой большой войне, заявил Лавров

«

"Они не скрывают и те приготовления, которые они ведут к западу от Союзного Государства России и Белоруссии - приготовление новой большой европейской войны и осуществляют коалиционное строительство с этой целью. В июле, например, Франция и Англия условились о координации между их ядерными силами, создали некую Антанту для разработки ракетных систем", - сказал он в ходе выступления на пленарном заседании высокого уровня третьей Минской международной конференции по евразийской безопасности.