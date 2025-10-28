Рейтинг@Mail.ru
Европа не скрывает подготовку к новой большой войне, заявил Лавров - РИА Новости, 28.10.2025
12:19 28.10.2025 (обновлено: 13:34 28.10.2025)
Европа не скрывает подготовку к новой большой войне, заявил Лавров
в мире, россия, белоруссия, европа, сергей лавров
В мире, Россия, Белоруссия, Европа, Сергей Лавров
Европа не скрывает подготовку к новой большой войне, заявил Лавров

Лавров: Европа не скрывает подготовку к новой войне к западу от СГ

МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Европа не скрывает свои приготовления к новой большой европейской войне к западу от Союзного Государства России и Белоруссии, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
«
"Они не скрывают и те приготовления, которые они ведут к западу от Союзного Государства России и Белоруссии - приготовление новой большой европейской войны и осуществляют коалиционное строительство с этой целью. В июле, например, Франция и Англия условились о координации между их ядерными силами, создали некую Антанту для разработки ракетных систем", - сказал он в ходе выступления на пленарном заседании высокого уровня третьей Минской международной конференции по евразийской безопасности.
Лавров напомнил, что недавно Германия и Великобритания также подписали соглашение по сути о военном сотрудничестве, а теперь буквально на днях стали раздаваться голоса о придании этому военному сотрудничеству ещё и ядерного измерения.
Боевая работа расчета установки РСЗО Ураган - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
"Не продержится". В Европе сделали громкое заявление о войне с Россией
16 октября, 10:32
 
В миреРоссияБелоруссияЕвропаСергей Лавров
 
 
