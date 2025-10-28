ЕК пообещала соблюдать международное право по российским активам

БРЮССЕЛЬ, 28 окт – РИА Новости. Еврокомиссия обязуется "полностью" соблюдать международное право в рамках своего предложения об использовании активов России для Украины, заявила на брифинге в Брюсселе представитель Еврокомиссии Паула Пиньо.