ЕК пообещала соблюдать международное право по российским активам

БРЮССЕЛЬ, 28 окт – РИА Новости. Еврокомиссия обязуется "полностью" соблюдать международное право в рамках своего предложения об использовании активов России для Украины, заявила на брифинге в Брюсселе представитель Еврокомиссии Паула Пиньо.
"Мы обязуемся в полной мере уважать международное право", - заявила она, говоря об использовании российских активов для кредита Украине.
"И именно в этих рамках мы хотим ответить на озабоченности, а также на вопросы, поставленные, в частности, премьер-министром Бельгии. Мы находимся в контакте с бельгийскими властями на разных уровнях, чтобы убедиться, особенно на техническом уровне, что мы хорошо понимаем суть опасений в этом вопросе, чтобы подготовиться к следующему этапу, то есть к декабрьскому Европейскому совету", - добавила Пиньо.
Главы государств ЕС на саммите в Брюсселе 23 октября не смогли согласовать предложение Еврокомиссии использовать замороженные активы ЦБ РФ как основу для кредита Украине. Было принято решение вернуться к этому вопросу на заседании Европейского совета 18-19 декабря. Премьер Бельгии Барт де Вевер потребовал гарантий для раздела рисков и предупредил о возможных исках западных компаний.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал планы ЕС шагом, подрывающим доверие к принципу неприкосновенности собственности. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия ответит на возможную конфискацию замороженных активов западными странами и оставляет за собой право не возвращать средства, которые западные государства держали в РФ.
Более 200 миллиардов евро замороженных активов ЦБ РФ находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. В начале октября Еврокомиссия сообщила, что ЕС с января по сентябрь 2025 года перевел Украине 14 миллиарда евро из доходов от замороженных средств Центрального банка России.