Рейтинг@Mail.ru
ЕК пообещала соблюдать международное право по российским активам - РИА Новости, 28.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:37 28.10.2025
https://ria.ru/20251028/evrokomissiya-2051241522.html
ЕК пообещала соблюдать международное право по российским активам
ЕК пообещала соблюдать международное право по российским активам - РИА Новости, 28.10.2025
ЕК пообещала соблюдать международное право по российским активам
Еврокомиссия обязуется "полностью" соблюдать международное право в рамках своего предложения об использовании активов России для Украины, заявила на брифинге в... РИА Новости, 28.10.2025
2025-10-28T16:37:00+03:00
2025-10-28T16:37:00+03:00
в мире
россия
украина
брюссель
дмитрий песков
сергей лавров
евросоюз
еврокомиссия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155212/69/1552126908_0:159:3077:1889_1920x0_80_0_0_3afa14b8206aa7c267e205c0d3b05f14.jpg
https://ria.ru/20251028/aktivy-2051213382.html
https://ria.ru/20251028/lukashenko-2051121888.html
россия
украина
брюссель
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155212/69/1552126908_173:0:2902:2047_1920x0_80_0_0_0f8d5cfdbbcada8f8749f1435cfb675b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина, брюссель, дмитрий песков, сергей лавров, евросоюз, еврокомиссия, европейский совет
В мире, Россия, Украина, Брюссель, Дмитрий Песков, Сергей Лавров, Евросоюз, Еврокомиссия, Европейский совет
ЕК пообещала соблюдать международное право по российским активам

Пиньо: ЕК обязуется уважать международное право в отношении российских активов

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БРЮССЕЛЬ, 28 окт – РИА Новости. Еврокомиссия обязуется "полностью" соблюдать международное право в рамках своего предложения об использовании активов России для Украины, заявила на брифинге в Брюсселе представитель Еврокомиссии Паула Пиньо.
"Мы обязуемся в полной мере уважать международное право", - заявила она, говоря об использовании российских активов для кредита Украине.
Флаги у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
В ЕК заявили о готовности покрыть нужды Украины за счет активов России
Вчера, 14:53
"И именно в этих рамках мы хотим ответить на озабоченности, а также на вопросы, поставленные, в частности, премьер-министром Бельгии. Мы находимся в контакте с бельгийскими властями на разных уровнях, чтобы убедиться, особенно на техническом уровне, что мы хорошо понимаем суть опасений в этом вопросе, чтобы подготовиться к следующему этапу, то есть к декабрьскому Европейскому совету", - добавила Пиньо.
Главы государств ЕС на саммите в Брюсселе 23 октября не смогли согласовать предложение Еврокомиссии использовать замороженные активы ЦБ РФ как основу для кредита Украине. Было принято решение вернуться к этому вопросу на заседании Европейского совета 18-19 декабря. Премьер Бельгии Барт де Вевер потребовал гарантий для раздела рисков и предупредил о возможных исках западных компаний.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал планы ЕС шагом, подрывающим доверие к принципу неприкосновенности собственности. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия ответит на возможную конфискацию замороженных активов западными странами и оставляет за собой право не возвращать средства, которые западные государства держали в РФ.
Более 200 миллиардов евро замороженных активов ЦБ РФ находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. В начале октября Еврокомиссия сообщила, что ЕС с января по сентябрь 2025 года перевел Украине 14 миллиарда евро из доходов от замороженных средств Центрального банка России.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
Лукашенко высказался о намерении Запада использовать российские активы
Вчера, 11:24
 
В миреРоссияУкраинаБрюссельДмитрий ПесковСергей ЛавровЕвросоюзЕврокомиссияЕвропейский совет
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала