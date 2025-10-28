СМИ раскрыли, для чего ЕС пугает страны долгами

МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Идея совместных долгов для оказания помощи Украине является "пугалом", с помощью которого ЕС пытается убедить страны согласиться с проектом кредита за счет замороженных активов РФ, пишет газета Politico.
Ранее Politico сообщала, что Еврокомиссия, как ожидается, предложит странам ЕС взять совместные долги на "десятки миллиардов евро" для удержания Киева "на плаву" или "отпустить" Украину.
"Совместное заимствование - это пугало, предназначенное для того, чтобы подтолкнуть скептиков к первоначальному плану", - говорится в материале издания.
По словам одного из дипломатов ЕС, иногда людям нужно предложить что-то, чего они не хотят, чтобы они приняли "меньшее зло". Как отмечает газета, мало кто в Брюсселе верит, что у идеи использования российских активов есть реальная альтернатива.
После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. В начале октября Еврокомиссия сообщила, что ЕС с января по сентябрь 2025 года перевел Украине 14 миллиардов евро из доходов от замороженных средств Центрального банка России.
В качестве ответной меры Россия ввела собственные ограничения: активы иностранных инвесторов из недружественных стран и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "С". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии.
В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.
