СМИ раскрыли, для чего ЕС пугает страны долгами

Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото

МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Идея совместных долгов для оказания помощи Украине является "пугалом", с помощью которого ЕС пытается убедить страны согласиться с проектом кредита за счет замороженных активов РФ, пишет газета Politico.

Ранее Politico сообщала, что Еврокомиссия , как ожидается, предложит странам ЕС взять совместные долги на "десятки миллиардов евро" для удержания Киева "на плаву" или "отпустить" Украину

"Совместное заимствование - это пугало, предназначенное для того, чтобы подтолкнуть скептиков к первоначальному плану", - говорится в материале издания.

По словам одного из дипломатов ЕС, иногда людям нужно предложить что-то, чего они не хотят, чтобы они приняли "меньшее зло". Как отмечает газета, мало кто в Брюсселе верит, что у идеи использования российских активов есть реальная альтернатива.

После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. В начале октября Еврокомиссия сообщила, что ЕС с января по сентябрь 2025 года перевел Украине 14 миллиардов евро из доходов от замороженных средств Центрального банка России.

В качестве ответной меры Россия ввела собственные ограничения: активы иностранных инвесторов из недружественных стран и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "С". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии.