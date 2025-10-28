Рейтинг@Mail.ru
В оппозиции сообщили об аресте мэра армянского Масиса по прилете из России
19:30 28.10.2025 (обновлено: 22:34 28.10.2025)
В оппозиции сообщили об аресте мэра армянского Масиса по прилете из России
Армянская полиция во вторник взяла под стражу в ереванском аэропорту "Звартноц" оппозиционного мэра армянского города Масис Давида Амбарцумяна по прилете из РФ, РИА Новости, 28.10.2025
в мире
армения
россия
никол пашинян
республиканская партия армении (рпа)
армения
россия
в мире, армения, россия, никол пашинян, республиканская партия армении (рпа)
В мире, Армения, Россия, Никол Пашинян, Республиканская партия Армении (РПА)
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкФлаг Армении
Флаг Армении - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Флаг Армении. Архивное фото
ЕРЕВАН, 28 окт – РИА Новости. Армянская полиция во вторник взяла под стражу в ереванском аэропорту "Звартноц" оппозиционного мэра армянского города Масис Давида Амбарцумяна по прилете из РФ, сообщил оппозиционный деятель Нарек Малян.
Он выложил в соцсетях видео ареста с подписью: "Арестован у двери самолета". При этом сам мэр заявил полицейским, что ждал их.
Двадцать третьего октября суд в Армении заочно приговорил Амбарцумяна к шести годам и трем месяцам тюрьмы по статье "Хулиганство". Амбарцумян обвинялся в применении насилия в 2018 году в отношении сторонников нынешнего премьера Армении Никола Пашиняна во время их акций протеста.
Ранее адвокат мэра Тигран Атанесян сообщил, что ни один из четырех свидетелей во время судебного процесса не дал против Амбарцумяна обвинительных показаний, но это не помешало суду вынести такой строгий приговор. Кроме того, Атанесян отметил, что на мэра Масиса могла бы быть распространена амнистия 2018 года, если бы срок заключения был до шести лет. Сторонники мэра считает его преследование политическим.
Ранее оппозиционная фракция партии "Честь имею" согласилась с предложением бывшей правящей Республиканской партии Армении (РПА) начать процесс вынесения вотума недоверия Пашиняну и выдвинула для этого кандидатом в премьеры мэра города Масис Давида Амбарцумяна.
