В оппозиции сообщили об аресте мэра армянского Масиса по прилете из России

Он выложил в соцсетях видео ареста с подписью: "Арестован у двери самолета". При этом сам мэр заявил полицейским, что ждал их.

Ранее адвокат мэра Тигран Атанесян сообщил, что ни один из четырех свидетелей во время судебного процесса не дал против Амбарцумяна обвинительных показаний, но это не помешало суду вынести такой строгий приговор. Кроме того, Атанесян отметил, что на мэра Масиса могла бы быть распространена амнистия 2018 года, если бы срок заключения был до шести лет. Сторонники мэра считает его преследование политическим.