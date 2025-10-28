https://ria.ru/20251028/enisej-2051329114.html
"Енисей" обыграл "Нижний Новгород" в матче Единой лиги ВТБ
"Енисей" обыграл "Нижний Новгород" в матче Единой лиги ВТБ - РИА Новости Спорт, 28.10.2025
"Енисей" обыграл "Нижний Новгород" в матче Единой лиги ВТБ
Баскетболисты красноярского "Енисея" на выезде обыграли "Нижний Новгород" в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. РИА Новости Спорт, 28.10.2025
