"Енисей" обыграл "Нижний Новгород" в матче Единой лиги ВТБ

МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Баскетболисты красноярского "Енисея" на выезде обыграли "Нижний Новгород" в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

"Енисей" одержал первую победу в сезоне, прервав серию из шести поражений. "Нижний Новгород" проиграл пятый матч подряд, имея в своем активе одну победу на старте сезона.