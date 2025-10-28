Рейтинг@Mail.ru
"Енисей" обыграл "Нижний Новгород" в матче Единой лиги ВТБ
20:52 28.10.2025
"Енисей" обыграл "Нижний Новгород" в матче Единой лиги ВТБ
Баскетболисты красноярского "Енисея" на выезде обыграли "Нижний Новгород" в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.
спорт, нижний новгород, енисей, нижний новгород, единая лига втб
Баскетбол, Спорт, Нижний Новгород, Енисей, Нижний Новгород, Единая Лига ВТБ
Официальный мяч Единой лиги ВТБ
Официальный мяч Единой лиги ВТБ - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
© Сайт турнира
Официальный мяч Единой лиги ВТБ. Архивное фото
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Баскетболисты красноярского "Енисея" на выезде обыграли "Нижний Новгород" в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.
Встреча прошла в Нижнем Новгороде и завершилась со счетом 80:61 (18:15. 20:16, 19:16, 23:14) в пользу гостей. В составе "Енисея" больше всех очков набрал Артем Антипов (16), у "Нижнего Новгорода" самым результативным стал Кирилл Попов (13).
Единая Лига ВТБ
28 октября 2025 • начало в 19:00
Завершен
Нижний Новгород
61 : 80
Енисей
Календарь Турнирная таблица История встреч
"Енисей" одержал первую победу в сезоне, прервав серию из шести поражений. "Нижний Новгород" проиграл пятый матч подряд, имея в своем активе одну победу на старте сезона.
В следующем матче "Нижний Новгород" 2 ноября примет казанский УНИКС, а "Енисей" днем ранее дома сыграет против петербургского "Зенита".
Баскетбольный мяч - РИА Новости, 1920, 25.10.2025
Баскетболисты "Локомотива-Кубани" обыграли "Самару" в матче Единой лиги ВТБ
Баскетбол Спорт Нижний Новгород Енисей Нижний Новгород Единая Лига ВТБ
 
