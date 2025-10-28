Рейтинг@Mail.ru
Военный эксперт рассказал, к чему может привести появление "Буревестника" - РИА Новости, 28.10.2025
14:30 28.10.2025
Военный эксперт рассказал, к чему может привести появление "Буревестника"
Военный эксперт рассказал, к чему может привести появление "Буревестника" - РИА Новости, 28.10.2025
Военный эксперт рассказал, к чему может привести появление "Буревестника"
Появление российской крылатой ракеты "Буревестник" с ядерной энергетической установкой может вынудить США сократить объем помощи Украине в области вооружений... РИА Новости, 28.10.2025
в мире
россия
сша
украина
владимир путин
валерий герасимов
в мире, россия, сша, украина, владимир путин, валерий герасимов
В мире, Россия, США, Украина, Владимир Путин, Валерий Герасимов
Военный эксперт рассказал, к чему может привести появление "Буревестника"

Военный эксперт Шуньчжэн: "Буревестник" вынудит США сократить помощь Украине

© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Испытания крылатой ракеты с ядерным двигателем «Буревестник»
Испытания крылатой ракеты с ядерным двигателем «Буревестник»
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в медиабанк
Испытания крылатой ракеты с ядерным двигателем «Буревестник». Архивное фото
ПЕКИН, 28 окт – РИА Новости. Появление российской крылатой ракеты "Буревестник" с ядерной энергетической установкой может вынудить США сократить объем помощи Украине в области вооружений большой дальности, заявил РИА Новости китайский военный эксперт, научный сотрудник китайского аналитического центра "Юаньван" Лань Шуньчжэн.
Ранее президент РФ Владимир Путин сообщил, что испытания крылатой ракеты неограниченной дальности "Буревестник" с ядерной энергетической установкой завершены. Крылатая ракета с ядерным двигателем "Буревестник" продемонстрировала высокие возможности по обходу средств противоракетной и противовоздушной обороны, доложил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов президенту России. Он отметил, что крылатая ракета совершила испытательный полет на 14 тысяч километров, и это не предел.
На Западе сделали истеричное заявление после слов Путина о "Буревестнике"
На Западе сделали истеричное заявление после слов Путина о "Буревестнике"
26 октября, 15:56
По мнению эксперта, на фоне украинского конфликта "Буревестник" может быть использован Москвой "в качестве козыря на переговорах с США".
"Публичное заявление о характеристиках оружия и усилении сдерживания может вынудить США сократить объем помощи Украине в области оружия большой дальности", - сказал Лань Шуньчжэн.
Эксперт не исключил, что появление "Буревестника" также может спровоцировать перемены в глобальной сфере вооружений.
"Эта относительно новая модель привлечет большее внимание со всех сторон. Не исключено, что другие страны последуют этому примеру и разработают аналогичные системы, выведя теорию ядерного сдерживания на новый уровень", - добавил он.
Как отмечает Лань Шуньчжэн, появление ракет с ядерными энергетическими установками знаменует собой "исторический сдвиг" в концепции ядерного сдерживания – от стремления к абсолютной скорости к акценту на абсолютном проникновении.
"Этот "медленный ядерный удар" не только трансформирует технологические стандарты стратегического оружия, но и потенциально может стать той переменной, которая перевернет баланс в будущем соперничестве великих держав", - резюмировал эксперт.
Журналист высмеял провал Зеленского после слов Путина о "Буревестнике"
Журналист высмеял провал Зеленского после слов Путина о "Буревестнике"
27 октября, 16:01
 
В мире, Россия, США, Украина, Владимир Путин, Валерий Герасимов
 
 
