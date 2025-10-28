Рейтинг@Mail.ru
Резкий рост спроса может навредить экономике, заявила Набиуллина
15:32 28.10.2025 (обновлено: 23:56 28.10.2025)
Резкий рост спроса может навредить экономике, заявила Набиуллина
Резкий рост спроса из-за преждевременного смягчения денежно-кредитной политики может навредить экономике больше всего, сказала глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина. РИА Новости, 28.10.2025
экономика, эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф), госдума рф
Экономика, Эльвира Набиуллина, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Госдума РФ
Резкий рост спроса может навредить экономике, заявила Набиуллина

Набиуллина: резкий рост спроса может навредить экономике больше всего

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина. Архивное фото
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Резкий рост спроса из-за преждевременного смягчения денежно-кредитной политики может навредить экономике больше всего, сказала глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.
"То, что может навредить экономике больше всего, - это если из-за преждевременного смягчения нашей политики совокупный спрос рванет вперед снова до того, как производственные возможности успеют его догнать, и ставку снова придется повышать", - сказала она на расширенном заседании в Госдуме.
По мнению Набиуллиной, ЦБ должен сейчас проявлять разумную осторожность и с некоторой "изрядной долей консерватизма" относиться к рискам - повышение НДС, увеличение утильсбора, потому что они все срабатывают в строну высокой инфляции.
"Наш осторожный подход, он отражается и в последнем нашем решении - снизить ключевую ставку на 0,5 процентного пункта", - добавила глава ЦБ.
Набиуллина заявила об управляемом выходе экономики из перегрева
Экономика, Эльвира Набиуллина, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Госдума РФ
 
 
