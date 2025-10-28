https://ria.ru/20251028/ekonomika-2051220284.html
Резкий рост спроса может навредить экономике, заявила Набиуллина
Резкий рост спроса может навредить экономике, заявила Набиуллина - РИА Новости, 28.10.2025
Резкий рост спроса может навредить экономике, заявила Набиуллина
Резкий рост спроса из-за преждевременного смягчения денежно-кредитной политики может навредить экономике больше всего, сказала глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина. РИА Новости, 28.10.2025
