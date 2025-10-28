Рейтинг@Mail.ru
Набиуллина заявила об управляемом выходе экономики из перегрева
09:24 28.10.2025 (обновлено: 09:50 28.10.2025)
Набиуллина заявила об управляемом выходе экономики из перегрева
Российская экономика идет по сценарию управляемого выхода из перегрева, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.
Глава ЦБ Эльвира Набиуллина
МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Российская экономика идет по сценарию управляемого выхода из перегрева, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.
"Сейчас все указывает, что экономика идет по сценарию управляемого выхода из перегрева спроса", — сказала она на заседании комитетов Госдумы по рассмотрению "Основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики на три года".
По ее словам, решения по ключевой ставке исходят из того, что нужно как можно быстрее завершить период роста цен, не допустив переохлаждения экономики.

В пятницу Центробанк неожиданно снизил ее всего на 0,5 процента — до 16,5. Большинство опрошенных РИА Новости аналитиков ожидали, что значение уменьшат до 16, часть экспертов допускали его сохранение на прежнем уровне.

Набиуллина добавила, что скоропалительное снижение ставки перечеркнуло бы весь прогресс, достигнутый в замедлении роста цен. По ее словам, инфляционные ожидания в ближайшие месяцы, вероятнее всего, останутся высокими.
По прогнозу Банка России, цикл снижения ключевой ставки охватит весь следующий год.
Как подчеркивал президент Владимир Путин, необходимо "пройти по лезвию" — не подорвать макроэкономическую политику и не переохладить экономику. По его словам, в этом вопросе нужно понимать грань.
Также он выразил уверенность, что властям удастся решить вопрос с поддержанием темпов роста экономики и одновременно минимальной инфляции.
