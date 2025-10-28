Рейтинг@Mail.ru
Выжившую в ДТП в Ревде девочку перевезли в Екатеринбург - РИА Новости, 28.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:17 28.10.2025 (обновлено: 16:53 28.10.2025)
https://ria.ru/20251028/ekaterinburg-2051231612.html
Выжившую в ДТП в Ревде девочку перевезли в Екатеринбург
Выжившую в ДТП в Ревде девочку перевезли в Екатеринбург - РИА Новости, 28.10.2025
Выжившую в ДТП в Ревде девочку перевезли в Екатеринбург
Девочку, единственную из троих детей выжившую в результате наезда легковушки в Ревде Свердловской области, перевезли в больницу в Екатеринбург, сообщила... РИА Новости, 28.10.2025
2025-10-28T16:17:00+03:00
2025-10-28T16:53:00+03:00
происшествия
ревда
свердловская область
екатеринбург
валерий горелых
гибдд мвд рф
lada vesta
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1d/1770114740_0:196:3072:1924_1920x0_80_0_0_61314c9de1062f41cb3a1cf71155fb3a.jpg
https://ria.ru/20251028/devochki-2051233031.html
https://ria.ru/20251028/dtp-2051092468.html
https://ria.ru/20251028/dtp-2051094786.html
ревда
свердловская область
екатеринбург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1d/1770114740_308:0:3039:2048_1920x0_80_0_0_26767afbac0634afb55d8eaaddcf3f7b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, ревда, свердловская область, екатеринбург, валерий горелых, гибдд мвд рф, lada vesta
Происшествия, Ревда, Свердловская область, Екатеринбург, Валерий Горелых, ГИБДД МВД РФ, Lada Vesta
Выжившую в ДТП в Ревде девочку перевезли в Екатеринбург

Выжившую в ДТП в Ревде девочку перевезли в больницу в Екатеринбурге

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Автомобиль скорой медицинской помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 окт – РИА Новости. Девочку, единственную из троих детей выжившую в результате наезда легковушки в Ревде Свердловской области, перевезли в больницу в Екатеринбург, сообщила пресс-служба регионального минздрава.
"Сейчас специалисты территориального центра медицины катастроф осуществили транспортировку ребенка в детскую городскую клиническую больницу №9 Екатеринбурга", – говорится в сообщении.
Следственный изолятор - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
Водителя, сбивший двух девочек в ДТП в Ревде, поместили в изолятор
Вчера, 16:22
Как уточнили журналистам в минздраве, после аварии ребенка доставили в Ревдинскую горбольницу в сознании с множественными переломами костей ног и ушибом головного мозга.
"На помощь ревдинским медикам выехала бригада территориального центра медицины катастроф Свердловской области, в составе которой работали нейрореаниматолог, детский реаниматолог и хирург. Также врачи Ревдинской больницы получили дистанционную консультацию специалистов из Москвы", – рассказали в пресс-службе.
После операции девочка была оставлена в реанимационном отделении, ей проводили интенсивную терапию, искусственную вентиляцию легких и переливание крови. Состояние девочки остается стабильно тяжелым, она находится под круглосуточным наблюдением врачей, добавили в ведомстве.
В понедельник вечером в Ревде на улице Чехова произошло ДТП, в результате которого погибли двое детей-пешеходов. По предварительной информации свердловской Госавтоинспекции, 37-летний водитель Lada не справился с управлением и сбил троих девочек, на тротуаре ожидавших разрешающего сигнала светофора, а затем въехал в здание магазина. Водитель в момент аварии был пьян, уточняли РИА Новости в Госавтоинспекции.
Красный крест на автомобиле скорой помощи - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
В Туве микроавтобус попал в ДТП, есть пострадавшие
Вчера, 08:50
В результате аварии две девочки от полученных травм скончались до прибытия "скорой", третья девочка в тяжелом состоянии доставлена в больницу, уточняли в ГАИ. Прокуратура начала проверку по факту ДТП, в надзорном ведомстве региона пояснили, что водитель доставлен в больницу с травмами.
По словам начальника пресс-службы главного управления МВД по Свердловской области Валерия Горелых, погибшие были родными сестрами, в больнице в тяжелом состоянии находится девочка 2014 года рождения. По его данным, за рулем был местный житель, ранее он не был судим, его госпитализировали. Возбуждено уголовное дело о нарушении ПДД лицом, находящимся в состоянии опьянения.
Во вторник в пресс-службе Ревдинской городской больницы сообщили агентству, что девочка продолжает находиться в стабильно тяжелом состоянии, подключена к аппарату ИВЛ, получает необходимое лечение в реанимации.
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
На северо-востоке Москвы пешеход погиб в ДТП с электробусом
Вчера, 09:05
 
ПроисшествияРевдаСвердловская областьЕкатеринбургВалерий ГорелыхГИБДД МВД РФLada Vesta
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала