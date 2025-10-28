Выжившую в ДТП в Ревде девочку перевезли в Екатеринбург

ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 окт – РИА Новости. Девочку, единственную из троих детей выжившую в результате наезда легковушки в Ревде Свердловской области, перевезли в больницу в Екатеринбург, сообщила пресс-служба регионального минздрава.

"Сейчас специалисты территориального центра медицины катастроф осуществили транспортировку ребенка в детскую городскую клиническую больницу №9 Екатеринбурга", – говорится в сообщении.

Как уточнили журналистам в минздраве, после аварии ребенка доставили в Ревдинскую горбольницу в сознании с множественными переломами костей ног и ушибом головного мозга.

"На помощь ревдинским медикам выехала бригада территориального центра медицины катастроф Свердловской области , в составе которой работали нейрореаниматолог, детский реаниматолог и хирург. Также врачи Ревдинской больницы получили дистанционную консультацию специалистов из Москвы", – рассказали в пресс-службе.

После операции девочка была оставлена в реанимационном отделении, ей проводили интенсивную терапию, искусственную вентиляцию легких и переливание крови. Состояние девочки остается стабильно тяжелым, она находится под круглосуточным наблюдением врачей, добавили в ведомстве.

В понедельник вечером в Ревде на улице Чехова произошло ДТП, в результате которого погибли двое детей-пешеходов. По предварительной информации свердловской Госавтоинспекции, 37-летний водитель Lada не справился с управлением и сбил троих девочек, на тротуаре ожидавших разрешающего сигнала светофора, а затем въехал в здание магазина. Водитель в момент аварии был пьян, уточняли РИА Новости в Госавтоинспекции.

В результате аварии две девочки от полученных травм скончались до прибытия "скорой", третья девочка в тяжелом состоянии доставлена в больницу, уточняли в ГАИ . Прокуратура начала проверку по факту ДТП, в надзорном ведомстве региона пояснили, что водитель доставлен в больницу с травмами.

По словам начальника пресс-службы главного управления МВД по Свердловской области Валерия Горелых , погибшие были родными сестрами, в больнице в тяжелом состоянии находится девочка 2014 года рождения. По его данным, за рулем был местный житель, ранее он не был судим, его госпитализировали. Возбуждено уголовное дело о нарушении ПДД лицом, находящимся в состоянии опьянения.