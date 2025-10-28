Рейтинг@Mail.ru
18:59 28.10.2025
СМИ: Эфиопия попросила посредничества России в вопросе выхода к морю
СМИ: Эфиопия попросила посредничества России в вопросе выхода к морю
в мире
эфиопия
россия
красное море
в мире, эфиопия, россия, красное море
В мире, Эфиопия, Россия, Красное море
Addis Standart: Эфиопия попросила посредничества России в вопросе выхода к морю

МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед Али просил посредничества России и других крупных держав между Эфиопией и Эритреей в решении вопроса выхода в Красное море, пишет газета Addis Standard со ссылкой на речь премьера в эфиопском парламенте.
"Абий подтвердил, что стремление Эфиопии получить доступ к Красному морю "не угаснет", и заявил, что призвал международных партнеров, включая США, Китай, Россию, Европу и Африку, поддержать мирные посреднические усилия", - пишет газета.
Лавров: Глава МИД Эфиопии Гидеон Тимотеос дал высокую оценку агентству Sputnik - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
Глава МИД Эфиопии высоко оценил работу Sputnik, рассказал Лавров
21 октября, 13:56
Премьер ранее заявлял, что растущее население Эфиопии и его экономические потребности более не позволяют Эфиопии не иметь выхода к морю.
После отделения Эритреи в 1993 году Эфиопия стала самой большой страной в Африке, не имеющей выхода к морю. После потери доступа к эритрейскому порту Ассаб Эфиопия ведёт морскую торговлю преимущественно через Джибути. Одновременно эфиопское правительство рассматривает различные варианты получения доступа к сомалийским портам. 1 января 2024 года Эфиопия и представители Сомалиленда, непризнанного государства на территории Сомали, подписали меморандум о взаимопонимании, позволяющий Эфиопии пользоваться сомалийским портом Бербера в обмен на возможность официального признания. Вслед за этим в отношениях Аддис-Абебы и Могадишо наступил кризис, разрешившийся 11 января восстановлением дипломатических отношений.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Эфиопии Гедион Тимотеос во время встречи в Москве - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
Глава МИД Эфиопии обсудил с Лавровым торговые вопросы
21 октября, 14:22
 
