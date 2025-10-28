Ефимов: в Метрогородке появится двухполосная дорога

Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Архивное фото

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов

МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Двухполосная дорога появится в районе Метрогородок на востоке Москвы, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.

Он уточнил, что Москомархитектура уже подготовила проект планировки территории линейного объекта вблизи владения 3А на Пермской улице.

"На участке площадью около 4 гектаров в Восточном административном округе Москвы построят двухполосную дорогу – по полосе в каждом направлении. Новый участок создаст дополнительный транспортный маршрут, по которому смогут проезжать как сотрудники предприятий, так и посетители", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.

Объект появится в рамках столичной адресной инвестиционной программы, указывается в сообщении.