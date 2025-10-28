https://ria.ru/20251028/efimov-2051135966.html
Ефимов: в Метрогородке появится двухполосная дорога
Ефимов: в Метрогородке появится двухполосная дорога - РИА Новости, 28.10.2025
Ефимов: в Метрогородке появится двухполосная дорога
Двухполосная дорога появится в районе Метрогородок на востоке Москвы, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов. РИА Новости, 28.10.2025
2025-10-28T14:12:00+03:00
2025-10-28T14:12:00+03:00
2025-10-28T14:12:00+03:00
москва
градостроительный комплекс москвы
владимир ефимов (правительство москвы)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/0a/2010432358_0:78:3000:1766_1920x0_80_0_0_dbfc67bd87e89193b42a31a8447cefc0.jpg
https://ria.ru/20251028/efimov-2051120189.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/0a/2010432358_333:0:3000:2000_1920x0_80_0_0_10992b1563299c41e4da76712856f9da.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, градостроительный комплекс москвы, владимир ефимов (правительство москвы)
Москва, Градостроительный комплекс Москвы, Владимир Ефимов (Правительство Москвы)
Ефимов: в Метрогородке появится двухполосная дорога
Ефимов: двухполосная дорога появится в Метрогородке в Москве
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Двухполосная дорога появится в районе Метрогородок на востоке Москвы, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
Он уточнил, что Москомархитектура уже подготовила проект планировки территории линейного объекта вблизи владения 3А на Пермской улице.
"На участке площадью около 4 гектаров в Восточном административном округе Москвы построят двухполосную дорогу – по полосе в каждом направлении. Новый участок создаст дополнительный транспортный маршрут, по которому смогут проезжать как сотрудники предприятий, так и посетители", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
Объект появится в рамках столичной адресной инвестиционной программы, указывается в сообщении.
Ранее мэр столицы Сергей Собянин рассказал о планах строительства свыше 283 километров дорог в ближайшие три года.