Ефимов: за счет бюджета Москвы построили десять детских поликлиник

МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. В Москве с 2015 года за счет бюджетных средств построили десять детских поликлиник, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.

Он уточнил, что объекты суммарной площадью более 66 тысяч квадратных метров возведены в рамках Адресной инвестиционной программы.

"В сумме они рассчитаны более чем на 3 тысячи посещений в смену. Современные медицинские объекты появились в пяти округах Москвы. Все поликлиники были возведены с применением современных технологий и материалов, это позволило оптимизировать сроки реализации проектов и сделать объекты более комфортными и безопасными", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.

В этом году, как указывается в сообщении, открыли четырехэтажную поликлинику на 320 посещений в смену в районе Крюково.