Ефимов: за счет бюджета Москвы построили десять детских поликлиник
Ефимов: за счет бюджета Москвы построили десять детских поликлиник - РИА Новости, 28.10.2025
Ефимов: за счет бюджета Москвы построили десять детских поликлиник
В Москве с 2015 года за счет бюджетных средств построили десять детских поликлиник, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов. РИА Новости, 28.10.2025
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. В Москве с 2015 года за счет бюджетных средств построили десять детских поликлиник, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
Он уточнил, что объекты суммарной площадью более 66 тысяч квадратных метров возведены в рамках Адресной инвестиционной программы.
"В сумме они рассчитаны более чем на 3 тысячи посещений в смену. Современные медицинские объекты появились в пяти округах Москвы. Все поликлиники были возведены с применением современных технологий и материалов, это позволило оптимизировать сроки реализации проектов и сделать объекты более комфортными и безопасными", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
В этом году, как указывается в сообщении, открыли четырехэтажную поликлинику на 320 посещений в смену в районе Крюково.
Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что в 2026–2028 годах в городе планируется возвести 52 объекта здравоохранения.