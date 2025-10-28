Рейтинг@Mail.ru
Ефимов: более 610 тысяч "квадратов" построят по КРТ в промзоне "Кунцево" - РИА Новости, 28.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:12 28.10.2025
https://ria.ru/20251028/efimov-2051046960.html
Ефимов: более 610 тысяч "квадратов" построят по КРТ в промзоне "Кунцево"
Ефимов: более 610 тысяч "квадратов" построят по КРТ в промзоне "Кунцево" - РИА Новости, 28.10.2025
Ефимов: более 610 тысяч "квадратов" построят по КРТ в промзоне "Кунцево"
Более 610 тысяч квадратных метров недвижимости в рамках проекта комплексного развития территории построят на площадях бывшей промышленной зоны "Кунцево",... РИА Новости, 28.10.2025
2025-10-28T09:12:00+03:00
2025-10-28T09:12:00+03:00
москва
градостроительный комплекс москвы
владимир ефимов (правительство москвы)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1b/2051046491_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_dc8cf51b1d781efa1325eade207c4ed6.jpg
https://ria.ru/20251027/efimov-2050889243.html
https://ria.ru/20251024/efimov-2050167598.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1b/2051046491_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_f90c3155a067eb90e1eee2f4efef66b0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, градостроительный комплекс москвы, владимир ефимов (правительство москвы)
Москва, Градостроительный комплекс Москвы, Владимир Ефимов (Правительство Москвы)
Ефимов: более 610 тысяч "квадратов" построят по КРТ в промзоне "Кунцево"

Ефимов: на западе Москвы по проекту КРТ возведут свыше 610 тысяч "квадратов"

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 28 окт – РИА Новости. Более 610 тысяч квадратных метров недвижимости в рамках проекта комплексного развития территории построят на площадях бывшей промышленной зоны "Кунцево", расположенной на западе Москвы вблизи МКАД, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
Согласно плану реорганизации участка, почти на 16 гектарах будет возведено 610 тысяч "квадратов" недвижимости, из которых приблизительно 596 тысяч квадратных метров придется на жилье, среди них более 156 тысяч "квадратов" – для участников программы реновации. Застройку ведет девелопер "Главстрой". По словам замглавы города, в новом жилом квартале на участке в свыше 4,3 гектара создадут зоны для прогулок, проложат велодорожки, оснастят детские и спортивные площадки, проведут озеленение.
заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 27.10.2025
Ефимов: Москва сэкономила свыше 50 млрд рублей на экспертизе стройпроектов
27 октября, 14:12
"Площадку в бывшей промзоне "Кунцево" освободили от старых построек и передали городу. Скоро начнется подготовка к работам: здесь установят ограждения, оборудуют строительный городок и проложат временные дороги. Затем Московский фонд реновации приступит к мероприятиям нулевого цикла строительства жилых домов для реализации программы реновации", – цитирует Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
Глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский добавил, что в квартиры, к возведению которых в скором времени приступят на участке бывшей промзоны "Кунцево", смогут переехать примерно 3,5 тысячи москвичей. Поблизости от жилых домов появится центр дополнительного образования площадью 5 тысяч квадратных метров. Как было замечено, по проекту КРТ в новом жилом квартале реализуют концепцию 15-минутного города, когда в шаговой доступности можно найти все для удобства в жизни, работе и отдыхе.
На данный момент в столице на разной стадии выполнения находится 336 проектов комплексного развития территорий совокупной площадью свыше 4,2 тысячи гектаров. Они подразумевают формирование комфортных городских пространств в бывших промзонах, на неэффективно используемых и незастроенных участках. Программу реализуют по поручению мэра Москвы Сергея Собянина.
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 24.10.2025
Ефимов: на стройке Троицкой линии метро применили уникальную технологию
24 октября, 11:12
 
МоскваГрадостроительный комплекс МосквыВладимир Ефимов (Правительство Москвы)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала