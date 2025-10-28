Ефимов: более 610 тысяч "квадратов" построят по КРТ в промзоне "Кунцево"

МОСКВА, 28 окт – РИА Новости. Более 610 тысяч квадратных метров недвижимости в рамках проекта комплексного развития территории построят на площадях бывшей промышленной зоны "Кунцево", расположенной на западе Москвы вблизи МКАД, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.

"Площадку в бывшей промзоне "Кунцево" освободили от старых построек и передали городу. Скоро начнется подготовка к работам: здесь установят ограждения, оборудуют строительный городок и проложат временные дороги. Затем Московский фонд реновации приступит к мероприятиям нулевого цикла строительства жилых домов для реализации программы реновации", – цитирует Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.