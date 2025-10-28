Ефимов: более 610 тысяч "квадратов" построят по КРТ в промзоне "Кунцево"

МОСКВА, 28 окт – РИА Новости. Более 610 тысяч квадратных метров недвижимости в рамках проекта комплексного развития территории построят на площадях бывшей промышленной зоны "Кунцево", расположенной на западе Москвы вблизи МКАД, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
Согласно плану реорганизации участка, почти на 16 гектарах будет возведено 610 тысяч "квадратов" недвижимости, из которых приблизительно 596 тысяч квадратных метров придется на жилье, среди них более 156 тысяч "квадратов" – для участников программы реновации. Застройку ведет девелопер "Главстрой". По словам замглавы города, в новом жилом квартале на участке в свыше 4,3 гектара создадут зоны для прогулок, проложат велодорожки, оснастят детские и спортивные площадки, проведут озеленение.
"Площадку в бывшей промзоне "Кунцево" освободили от старых построек и передали городу. Скоро начнется подготовка к работам: здесь установят ограждения, оборудуют строительный городок и проложат временные дороги. Затем Московский фонд реновации приступит к мероприятиям нулевого цикла строительства жилых домов для реализации программы реновации", – цитирует Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
Глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский добавил, что в квартиры, к возведению которых в скором времени приступят на участке бывшей промзоны "Кунцево", смогут переехать примерно 3,5 тысячи москвичей. Поблизости от жилых домов появится центр дополнительного образования площадью 5 тысяч квадратных метров. Как было замечено, по проекту КРТ в новом жилом квартале реализуют концепцию 15-минутного города, когда в шаговой доступности можно найти все для удобства в жизни, работе и отдыхе.
На данный момент в столице на разной стадии выполнения находится 336 проектов комплексного развития территорий совокупной площадью свыше 4,2 тысячи гектаров. Они подразумевают формирование комфортных городских пространств в бывших промзонах, на неэффективно используемых и незастроенных участках. Программу реализуют по поручению мэра Москвы Сергея Собянина.