Представители Джигана попросили суд дать время на примирение с Самойловой
шоубиз
джиган (денис устименко-вайнштейн)
оксана самойлова
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Представители рэпера Джигана (Дениса Устименко) попросили суд, рассматривающий вопрос о разводе, дать ему время на примирение с блогером Оксаной Самойловой, сообщил РИА Новости ее представитель Олег Тонаканян.
"Представители ответчика попросили суд предоставить время на примирение, заявили соответствующее ходатайство", - рассказал собеседник агентства.
Сегодня в суде прошла беседа по иску, Самойлова
лично явилась в суд на заседание, Джиган
- нет.
Ранее Самойлова подала на развод с Джиганом, иск в категории "о расторжении брака супругов, имеющих детей", был зарегистрирован 6 октября.