Представители Джигана попросили суд дать время на примирение с Самойловой

МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Представители рэпера Джигана (Дениса Устименко) попросили суд, рассматривающий вопрос о разводе, дать ему время на примирение с блогером Оксаной Самойловой, сообщил РИА Новости ее представитель Олег Тонаканян.