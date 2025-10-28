Рейтинг@Mail.ru
Представители Джигана попросили суд дать время на примирение с Самойловой
16:55 28.10.2025
Представители Джигана попросили суд дать время на примирение с Самойловой
Представители Джигана попросили суд дать время на примирение с Самойловой
джиган (денис устименко-вайнштейн), оксана самойлова
Шоубиз, Джиган (Денис Устименко-Вайнштейн), Оксана Самойлова
Представители Джигана попросили суд дать ему время на примирение с Самойловой

МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Представители рэпера Джигана (Дениса Устименко) попросили суд, рассматривающий вопрос о разводе, дать ему время на примирение с блогером Оксаной Самойловой, сообщил РИА Новости ее представитель Олег Тонаканян.
"Представители ответчика попросили суд предоставить время на примирение, заявили соответствующее ходатайство", - рассказал собеседник агентства.
Сегодня в суде прошла беседа по иску, Самойлова лично явилась в суд на заседание, Джиган - нет.
Ранее Самойлова подала на развод с Джиганом, иск в категории "о расторжении брака супругов, имеющих детей", был зарегистрирован 6 октября.
У пары четверо детей.
